John Herdman Puji Kualitas Multiposisi Calvin Verdonk

Bek timnas Indonesia Calvin Verdonk.(Instagram @c.verdonk)

PELATIH timnas Indonesia, John Herdman, melontarkan pujian setinggi langit bagi Calvin Verdonk pascalaga final FIFA Series 2026 melawan timnas Bulgaria di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (30/3).

Meski skuad Garuda harus mengakui keunggulan lawan dengan skor tipis 0-1, performa Verdonk dinilai menjadi titik cerah dalam pertandingan tersebut.

Dalam laga itu, Herdman memberikan instruksi khusus kepada Verdonk untuk bermain lebih ofensif. Pemain yang merumput di Ligue 1 bersama Lille tersebut terlihat fasih memerankan dua posisi berbeda, yakni sebagai gelandang bertahan dan gelandang serang dengan peran nomor 10.

"Penampilannya malam ini luar biasa. Dia pemain yang komplet. Ia punya kecerdasan taktik, kecepatan, stamina, akselerasi, dan visi umpan yang baik," ujar Herdman dalam sesi jumpa pers usai pertandingan.

Transformasi posisi Verdonk di timnas sejatinya telah dimulai sejak era Patrick Kluivert.

Sebelumnya, pada masa kepelatihan Shin Tae-yong, pemain berusia 28 tahun ini lebih sering diandalkan di sektor pertahanan, baik sebagai bek sayap kiri maupun bek tengah.

Herdman menilai kualitas visi permainan Verdonk sangat krusial bagi masa depan timnas. Ia bahkan memberi sinyal bahwa Verdonk akan terus diplot di lini tengah untuk menjaga kedalaman dan ritme permainan Indonesia.

"Dan saya pikir Calvin akan menjadi bagian besar dari masa depan tim ini dalam mengontrol tempo di lini tengah. Saya bangga dengan Calvin. Dia bermain di level tertinggi malam ini. Dia pantas mendapatkan lebih," tambah pelatih asal Inggris tersebut.

Menanggapi perubahan perannya di lapangan, Verdonk menyatakan kesiapannya untuk mematuhi instruksi pelatih demi kepentingan tim. Baginya, fleksibilitas posisi bukan merupakan kendala.

"Saya bermain di posisi mana pun pelatih menempatkan saya. Entah itu gelandang, atau bek sayap, bek tengah. Hari ini juga nomor 10. Saya akan bermain di posisi mana pun yang pelatih mau dan itu tidak masalah," tegas pemain yang telah mencatatkan 14 caps untuk timnas Indonesia tersebut saat ditemui di mixed zone SUGBK.

Di level klub, Verdonk tampil konsisten sepanjang musim ini dengan mencatatkan 21 penampilan bersama Lille, termasuk di kompetisi kasta tertinggi Prancis dan Liga Europa.

Kontribusinya turut membawa Lille bertengger di peringkat lima klasemen sementara Ligue 1 dengan raihan 47 poin, serta memastikan langkah tim hingga babak 16 besar Liga Europa. (Ant/Z-1)