Alasan Herdman Beri Kepercayaan ke Dony Tri Pamungkas, Beckham Putra, serta Ban Kapten ke Ridho

Pelatih timnas Indonesia John Herdman jelaskan alasan turunkan pemain muda seperti Beckham Putra dan Dony Tri. Fokus pada regenerasi dan persiapan jangka panjang.(AFP)

PELATIH timnas Indonesia John Herdman mengungkap alasan di balik keputusannya memainkan pemain muda seperti Beckham Putra dan Dony Tri Pamungkas sejak awal pada laga menghadapi St Kitts and Nevis. Herdman sekaligus memercayakan ban kapten kepada Rizky Ridho di babak kedua.

Menurut Herdman, laga FIFA Series 2026 tersebut menjadi momentum penting untuk menilai kesiapan tim termasuk pemain muda talenta lokal.

“Kami selalu memikirkan masa kini dan masa depan. Masa depan itu ASEAN Cup, jadi penting memberi menit bermain kepada pemain lokal seperti Beckham dan Dony Tri,” ujar Herdman.

Pada laga pembuka FIFA Series di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jumat (27/3) malam itu timnas Indonesia menang 4-0.

Herdman menilai kesempatan tampil di laga internasional, terutama di hadapan publik sendiri, menjadi ujian penting bagi para pemain muda. Herdman ingin melihat apakah mereka mampu mengatasi tekanan dan tampil konsisten.

“Apakah pemain muda seperti Dony Tri bisa menghadapi tekanan itu? Saya pikir dia menunjukkannya,” lanjutnya.

Selain memberi panggung bagi pemain muda, Herdman juga melakukan evaluasi terhadap pemain yang merumput di Eropa. Dia menyebut periode ini krusial karena tidak akan banyak bertemu mereka dalam waktu dekat.

“Saya juga harus menilai pemain-pemain yang bermain di Eropa. Saya tidak akan sering melihat mereka di musim panas, jadi penting memberi kesempatan sebanyak mungkin di periode ini,” jelasnya.

Keputusan menarik lainnya ialah penyerahan ban kapten dari Jay Idzes kepada Rizky Ridho pada babak kedua. Momen itu terjadi saat Idzes ditarik keluar dan digantikan Sandy Walsh.

Bagi Herdman, kepercayaan kepada Ridho bukan tanpa alasan. Dia ingin melihat kapasitas kepemimpinan bek Persija Jakarta itu, terutama dalam menjaga lini belakang tetap solid.

“Rizky Ridho mengenakan ban kapten dan memimpin tim hingga mencatatkan clean sheet, itu sangat penting,” tegasnya.

Herdman juga menegaskan seluruh keputusan yang diambil merupakan bagian dari persiapan jangka panjang menuju turnamen besar berikutnya.

“Saya punya keputusan besar menuju turnamen Piala Asia 2027. Semua ini adalah proses membangun ke arah sana,” pungkasnya. (Z-2)