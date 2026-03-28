Alasan Herdman Beri Kepercayaan ke Dony Tri Pamungkas, Beckham Putra, serta Ban Kapten ke Ridho

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
PELATIH timnas Indonesia John Herdman mengungkap alasan di balik keputusannya memainkan pemain muda seperti Beckham Putra dan Dony Tri Pamungkas sejak awal pada laga menghadapi St Kitts and Nevis. Herdman sekaligus memercayakan ban kapten kepada Rizky Ridho di babak kedua.
Menurut Herdman, laga FIFA Series 2026 tersebut menjadi momentum penting untuk menilai kesiapan tim termasuk pemain muda talenta lokal.
“Kami selalu memikirkan masa kini dan masa depan. Masa depan itu ASEAN Cup, jadi penting memberi menit bermain kepada pemain lokal seperti Beckham dan Dony Tri,” ujar Herdman.
Pada laga pembuka FIFA Series di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jumat (27/3) malam itu timnas Indonesia menang 4-0.
Herdman menilai kesempatan tampil di laga internasional, terutama di hadapan publik sendiri, menjadi ujian penting bagi para pemain muda. Herdman ingin melihat apakah mereka mampu mengatasi tekanan dan tampil konsisten.
“Apakah pemain muda seperti Dony Tri bisa menghadapi tekanan itu? Saya pikir dia menunjukkannya,” lanjutnya.
Selain memberi panggung bagi pemain muda, Herdman juga melakukan evaluasi terhadap pemain yang merumput di Eropa. Dia menyebut periode ini krusial karena tidak akan banyak bertemu mereka dalam waktu dekat.
“Saya juga harus menilai pemain-pemain yang bermain di Eropa. Saya tidak akan sering melihat mereka di musim panas, jadi penting memberi kesempatan sebanyak mungkin di periode ini,” jelasnya.
Keputusan menarik lainnya ialah penyerahan ban kapten dari Jay Idzes kepada Rizky Ridho pada babak kedua. Momen itu terjadi saat Idzes ditarik keluar dan digantikan Sandy Walsh.
Bagi Herdman, kepercayaan kepada Ridho bukan tanpa alasan. Dia ingin melihat kapasitas kepemimpinan bek Persija Jakarta itu, terutama dalam menjaga lini belakang tetap solid.
“Rizky Ridho mengenakan ban kapten dan memimpin tim hingga mencatatkan clean sheet, itu sangat penting,” tegasnya.
Herdman juga menegaskan seluruh keputusan yang diambil merupakan bagian dari persiapan jangka panjang menuju turnamen besar berikutnya.
“Saya punya keputusan besar menuju turnamen Piala Asia 2027. Semua ini adalah proses membangun ke arah sana,” pungkasnya. (Z-2)
Pemanggilan tersebut menjadi sinyal kepercayaan Herdman terhadap pemain muda sekaligus membuka peluang bagi wajah-wajah baru untuk unjuk kemampuan di level internasional.
Pelatih Persija, Mauricio Souza, pastikan pemilihan pemain untuk laga Super League vs PSM di JIS berdasarkan performa, bukan tekanan media atau suporter.
Shayne Pattynama menegaskan siap bersaing secara sehat di Persija Jakarta meski baru pulih dari cedera panjang. Ia juga tak sabar merasakan atmosfer bermain di JIS saat menghadapi PSM Makassar.
KAPTEN timnas U-20, Dony Tri Pamungkas, menyebut Indonesia harus bermain maksimal di laga terakhir melawan Yaman.
Timnas U-20 Indonesia gagal melaju ke babak berikutnya usai kalah 1-3 dari timnas Uzbekistan pada pertandingan kedua Piala Asia U-20 2025.
John Herdman beri peringatan keras meski Timnas Indonesia menang 4-0. Ia menyoroti kohesi taktis jelang lawan Bulgaria.
Timnas Indonesia dan Bulgaria pesta gol di SUGBK! Simak rekap hasil lengkap FIFA Series 2026 dan jadwal laga final Indonesia vs Bulgaria di sini.
Beckham Putra terpilih sebagai Man of the Match usai cetak brace dalam kemenangan 4-0 Indonesia atas St Kitts and Nevis. Simak jalannya laga dan gol perdana Beckham di sini.
Beckham Putra Nugraha menjawab kritik tajam netizen dengan mencetak dua gol (brace) saat Timnas Indonesia melumat Saint Kitts and Nevis di ajang FIFA Series 2026.
Indonesia melaju ke final FIFA Series setelah menang 4-0 atas Saint Kitts and Nevis.
