Clean Sheet dan 4 Gol, Tapi Herdman Masih Temukan Celah Timnas Indonesia

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman

PELATIH Timnas Indonesia, John Herdman, mengaku puas dengan kemenangan telak 4-0 atas Saint Kitts and Nevis pada laga perdana FIFA Series 2026, Jumat (27/3). Baginya, hasil di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) tersebut telah memenuhi target awal yang ia tetapkan bersama skuad Garuda.

Dwigol Beckham Putra serta sumbangan gol dari Ole Romeny dan Mauro Zijlstra memastikan debut pelatih asal Inggris ini berjalan positif.

“Kami menetapkan target sebelum pertandingan untuk mencetak empat gol dan menjaga clean sheet (tidak kemasukan sama sekali). Kami tahu kami akan merotasi skuad, kami ingin memberikan banyak kesempatan kepada para pemain yang berpartisipasi dalam latihan, dan saya pikir mereka menangani pertandingan dengan sangat profesional,” kata Herdman dikutip dari Antara, Jumat (27/3).

“Saya pikir itu yang terpenting. Ini pertama kalinya kami bermain bersama, hanya beberapa sesi latihan, tetapi, yeah, saya benar-benar bangga dengan para pemain malam ini,” katanya.

Menurut Herdman, salah satu kunci keberhasilan timnya menjaga clean sheet adalah kedisiplinan. Sepanjang pertandingan, St Kitts and Nevis tercatat minim peluang sehingga kiper Maarten Paes tidak banyak mendapatkan tekanan.

“Untuk menjaga clean sheet, itu tentang kedisiplinan, dan mencetak gol dari situasi bola mati itu penting, kami berusaha keras untuk itu, dan beberapa gol dalam transisi, yang secara internasional saya pikir itu adalah salah satu area yang paling penting dalam permainan,” ujar pelatih asal Inggris tersebut.

Meski puas dengan performa tim, Herdman menegaskan bahwa ini baru langkah awal. Ia menyebut perjalanan Timnas Indonesia masih panjang, dengan tantangan berikutnya menghadapi Bulgaria pada final FIFA Series.

“Jadi, saya senang dengan elemen-elemen malam ini, tetapi ini baru permulaan. Saya pikir perjalanan kami masih panjang, dan kami akan menghadapi pertandingan yang sulit melawan Bulgaria yang akan datang. Kami berhasil merotasi cukup banyak pemain, jadi menantikan final FIFA Series pada hari Senin,” katanya.

Peringatan Keras Jelang Lawan Bulgaria

Kemenangan ini memastikan Indonesia melaju ke final FIFA Series dan akan menghadapi Bulgaria di stadion yang sama pada Senin (30/3).

Menatap laga tersebut, Herdman juga mengungkap sejumlah hal yang perlu dibenahi, terutama dari sisi kohesi taktis tim.

“Ini tentang kohesi taktis. Saya merasa bahwa di 15 menit pertama tim ini, untuk periode tertentu, saya merasa di 15 menit pertama kita menjadi terlalu bersemangat. Jadi orang-orang melakukan hal mereka sendiri untuk beberapa periode,” ucap mantan pelatih timnas Kanada itu.

“Jika kita melakukan itu melawan Bulgaria, kita akan mati di 10 menit pertama. Mereka akan membunuh kita. Jadi para pemain, mereka akan tahu, kita harus berkomitmen pada cetak biru taktis melawan tim seperti Bulgaria sejak menit pertama.”

“Kami tidak bisa menunggu 10, 15 menit untuk menyatu dan terhubung. Jadi itu penting. 15 menit pertama kami harus memulai lebih kuat dengan mentalitas yang lebih baik karena jika tidak kami akan dihukum,” tutupnya.