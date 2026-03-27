Hasil FIFA Series 2026: Timnas Indonesia dan Bulgaria Pesta Gol di GBK

Pesepak bola Timnas Indonesia Ole Romeny berselebrasi usai mencetak gol ke gawang Saint Kitts and Nevis saat pertandingan FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (27/3/2026).(ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha)

STADION Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) menjadi saksi dominasi tim tuan rumah dan wakil Eropa dalam ajang FIFA Series 2026, Jumat (27/3). Timnas Indonesia sukses mencukur Saint Kitts and Nevis dengan skor 4-0, sementara pada laga sebelumnya, Bulgaria mengamuk dengan menghancurkan Kepulauan Solomon 10-2.

Hasil ini memastikan duel sengit antara Timnas Indonesia vs Bulgaria di partai puncak yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (30/3) mendatang.

Bulgaria Mengamuk, Vladimir Nikolov Cetak Hattrick

Pada laga yang digelar lebih awal, Timnas Bulgaria menunjukkan kelasnya sebagai tim Eropa dengan mencatatkan kemenangan fantastis 10-2 atas Kepulauan Solomon. Hujan gol ini diwarnai oleh aksi gemilang Vladimir Nikolov yang sukses mencetak hattrick pada menit ke-53, 81, dan 90+3.

Pemain Bulgaria lainnya, Marin Petkov dan Filip Krastev, masing-masing menyumbang dua gol. Sementara itu, Kepulauan Solomon hanya mampu membalas dua gol melalui aksi pemain bintang mereka, Raphael Leai, pada menit ke-28 dan 70.

Debut Manis John Herdman dan Brace Beckham Putra

Tampil di hadapan pendukung sendiri, Timnas Indonesia langsung menunjukkan taringnya di bawah asuhan pelatih baru, John Herdman. Bintang muda Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha, tampil sebagai pahlawan dengan memborong dua gol (brace) pada menit ke-15 dan 25.

Dominasi Garuda berlanjut di babak kedua melalui gol Ole Romeny pada menit ke-53, sebelum pemain pengganti Mauro Zijlstra melengkapi pesta gol pada menit ke-75. Kemenangan telak 4-0 ini tidak hanya membawa Indonesia ke final.

Hasil ini juga berpotensi menaikan peringkat FIFA Timnas Indonesia. Skuad Garuda naik ke peringkat ke-120 dunia.

Menuju Partai Puncak

Dengan hasil ini, laga final FIFA Series 2026 dipastikan akan mempertemukan dua tim yang menang. Indonesia yang mengandalkan kolektivitas akan diuji oleh ketajaman lini depan Bulgaria yang baru saja mencetak dua digit gol dalam satu pertandingan.

Jadwal Final FIFA Series 2026:

Pertandingan: Timnas Indonesia vs Bulgaria

Hari/Tanggal: Senin, 30 Maret 2026

Pukul: 20.00 WIB

Lokasi: Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

(P-4)