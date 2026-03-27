Prediksi Final FIFA Series 2026: Timnas Indonesia vs Bulgaria

PARTAI puncak FIFA Series 2026 di Jakarta akan mempertemukan tuan rumah Timnas Indonesia melawan wakil Eropa, Bulgaria. Laga ini dijadwalkan berlangsung pada Senin (30/3) di Stadion Utama Gelora Bung Karno pukul 20.00 WIB.

Indonesia melaju ke final setelah menang meyakinkan 4-0 atas Saint Kitts and Nevis. Sementara itu, Bulgaria tampil sangat dominan dengan menghancurkan Kepulauan Solomon lewat skor mencolok 10-2. Duel ini akan menjadi ujian taktik pertama yang sesungguhnya bagi pelatih baru Indonesia, John Herdman.

Analisis Pertandingan

Bulgaria membawa skuad kombinasi pemain muda dan senior yang merumput di Eropa. Nama seperti Ilia Gruev (Leeds United) dan Filip Krastev menjadi nyawa permainan mereka. Di sisi lain, Indonesia akan mengandalkan kolektivitas tim dan kecepatan para pemain sayap seperti Beckham Putra dan Ole Romeny.

Data Pertandingan Venue: Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta

Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Waktu: Senin, 30 Maret 2026, 20.00 WIB

Senin, 30 Maret 2026, 20.00 WIB Ranking FIFA: Bulgaria (88) vs Indonesia (122)

Prediksi Line-Up

Indonesia (3-4-3): Maarten Paes; Rizky Ridho, Jay Idzes, Elkan Baggott; Kevin Diks, Jordi Amat, Calvin Verdonk, Dony Tri Pamungkas; Beckham Putra, Ole Romeny, Ragnar Oratmangoen.

Bulgaria (4-2-3-1): Dimitar Mitov; Ivan Turitsov, Petko Hristov, Aleks Petkov, Hristiyan Petrov; Ilia Gruev, Andrian Kraev; Georgi Rusev, Filip Krastev, Marin Petkov; Vladimir Nikolov.

Prediksi Skor

Melihat produktivitas Bulgaria di laga semifinal, lini belakang Indonesia wajib tampil disiplin selama 90 menit. Dukungan suporter akan sangat membantu mental Skuad Garuda. Namun, secara teknis, Bulgaria sedikit lebih unggul.

Prediksi Skor Akhir: Indonesia 1-2 Bulgaria

