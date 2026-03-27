Prediksi Final FIFA Series 2026: Timnas Indonesia vs Bulgaria

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
PARTAI puncak FIFA Series 2026 di Jakarta akan mempertemukan tuan rumah Timnas Indonesia melawan wakil Eropa, Bulgaria. Laga ini dijadwalkan berlangsung pada Senin (30/3) di Stadion Utama Gelora Bung Karno pukul 20.00 WIB.
Indonesia melaju ke final setelah menang meyakinkan 4-0 atas Saint Kitts and Nevis. Sementara itu, Bulgaria tampil sangat dominan dengan menghancurkan Kepulauan Solomon lewat skor mencolok 10-2. Duel ini akan menjadi ujian taktik pertama yang sesungguhnya bagi pelatih baru Indonesia, John Herdman.
Bulgaria membawa skuad kombinasi pemain muda dan senior yang merumput di Eropa. Nama seperti Ilia Gruev (Leeds United) dan Filip Krastev menjadi nyawa permainan mereka. Di sisi lain, Indonesia akan mengandalkan kolektivitas tim dan kecepatan para pemain sayap seperti Beckham Putra dan Ole Romeny.
Indonesia (3-4-3): Maarten Paes; Rizky Ridho, Jay Idzes, Elkan Baggott; Kevin Diks, Jordi Amat, Calvin Verdonk, Dony Tri Pamungkas; Beckham Putra, Ole Romeny, Ragnar Oratmangoen.
Bulgaria (4-2-3-1): Dimitar Mitov; Ivan Turitsov, Petko Hristov, Aleks Petkov, Hristiyan Petrov; Ilia Gruev, Andrian Kraev; Georgi Rusev, Filip Krastev, Marin Petkov; Vladimir Nikolov.
Melihat produktivitas Bulgaria di laga semifinal, lini belakang Indonesia wajib tampil disiplin selama 90 menit. Dukungan suporter akan sangat membantu mental Skuad Garuda. Namun, secara teknis, Bulgaria sedikit lebih unggul.
Prediksi Skor Akhir: Indonesia 1-2 Bulgaria
Timnas Indonesia cukur Saint Kitts and Nevis 4-0 di SUGBK! Brace Beckham Putra dan gol debut Ole Romeny bawa Garuda ke Final FIFA Series 2026 tantang Bulgaria.
Dengan hasil ini, Indonesia berhak melaju ke babak final FIFA Series 2026 dan akan menantang Bulgaria yang di pertandingan sebelumnya mengalahkan Kepulauan Solomon.
Sejak peluit kick-off dibunyikan, Indonesia langsung mengambil inisiatif serangan.
Sedangkan lini serang diperkuat Ole Romeny, Ramadan Sananta, dan Becham Putra.
Sebanyak 1.300 personel gabungan amankan laga FIFA Series 2026 di GBK antara Indonesia vs Saint Kitts and Nevis dan Solomon vs Bulgaria. Simak aturan dan jadwalnya di sini.
Herdman berambisi untuk bisa menunjukkan identitas baru gaya permainan tim Merah Putih pada pertandingan perdananya nanti.
PELATIH Timnas Indonesia John Herdman melanjutkan fondasi permainan yang dibangun Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert di FIFA Series FIFA Series melawan Saint Kitts and Nevis
BEK Timnas Indonesia Elkan Baggott menegaskan kesiapannya menghadapi persaingan ketat di lini belakang jelang laga FIFA Series Timnas Indonesia melawan Saint Kitts and Nevis, Jumat (27/3)
PELATIH tim nasional Indonesia, John Herdman menegaskan kesiapan skuad Garuda menjelang laga melawan Saint Kitts and Nevis, Jumat (27/3) dalam pertandingan FIFA Series timnas Indonesia
Jadwal lengkap dan link live streaming Timnas Indonesia vs Saint Kitts and Nevis di FIFA Series 2026. Debut John Herdman di SUGBK Jakarta.
