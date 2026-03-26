Indonesia vs Saint Kitts and Nevis, Herdman Antisipasi Serangan Balik

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman(AFP)

PELATIH tim nasional Indonesia John Herdman mewaspadai transisi serangan balik dari timnas Saint Kitts and Nevis dalam pertandingan pembuka FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat (27/3).

"Analisis memberi tahu kami bahwa mereka memiliki profil transisi, kekuatan, kecepatan, dan sangat langsung. Jadi kami harus siap menghadapi serangan balik,” kata Herdman dalam keterangan resmi, Kamis.

Mantan pelatih tim nasional Kanada tersebut akan memulai menjalani debut sebagai pelatih tim Garuda setelah sebelumnya ditunjuk oleh PSSI untuk mengisi kursi kosong kepelatihan setelah pemecatan Patrick Kluivert.

Baca juga : Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Saint Kitts and Nevis FIFA Series 2026 di SUGBK

Herdman berambisi untuk bisa menunjukkan identitas baru gaya permainan tim Merah Putih pada pertandingan perdananya nanti.

"Kami harus fokus pada diri kami sendiri, identitas Timnas kami, identitas baru," kata Herdman.

Pelatih berkebangsaan Kanada tersebut berharap para penggemar nantinya memenuhi SUGBK dan memberikan dukungan kepada Jay Idzes dan kawan-kawan yang berada di lapangan.

Baca juga : Herdman Godok Keseimbangan Pemain Senior dan Muda di FIFA Series Lawan St Kitts and Nevis

"Kami sangat bersemangat. Ini akan menjadi pertandingan besar melawan Saint Kitts and Nevis. Saya berharap semua penggemar—80.000 orang—datang ke GBK untuk mewakili bersama saat kita berupaya memenangkan seri FIFA," kata Herdman.

Tim Merah Putih menjalani turnamen berkelas FIFA A ini dengan membawa skuad utama dengan bermaterikan pemain langganan seperti Marteen Paes, Jay Idzes, Ole Romeny, hingga Rizki Ridho.

Jay Idzes dan kawan-kawan akan melaju ke babak final jika mampu mengalahkan Saint Kitts and Nevis tersebut.

Dijadwalkan laga final akan berlangsung pada 30 Maret dengan calon lawan antara Bulgaria atau Kepulauan Solomon. (Ant/P-3)