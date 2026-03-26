FIFA Series 2026: Dean James Didepak dari Skuad Timnas Indonesia

Bek Timnas Indonesia Dean James(Instagram/@deanjames)

BEK kiri Timnas Indonesia Dean James dipastikan absen dalam FIFA Series 2026 pada 27-30 Maret setelah dicoret dari skuad yang akan didaftarkan untuk pertandingan resmi.

Kepastian tersebut disampaikan Ketua Badan Tim Nasional PSSI, Sumardji. Ia menjelaskan, pencoretan dilakukan karena keterbatasan kuota pemain yang bisa didaftarkan dalam satu pertandingan.

Setiap tim nasional hanya diperbolehkan mendaftarkan 23 pemain. Sementara itu, sebelumnya tim pelatih memanggil 24 nama untuk mengikuti pemusatan latihan.

"Untuk Dean James, kami batalkan (pemanggilannya) karena kan memang hanya 23 pemain yang bisa didaftarkan," kata Sumardji.

"Jadi kemarin itu yang kita panggil 24 pemain. Nah, karena hanya 23 nama itu yang bisa didaftarkan, maka satu kita coret gitu," lanjutnya.

Sumardji menegaskan keputusan tersebut diambil atas pertimbangan pelatih kepala John Herdman. Ia juga mengaku turut memberikan masukan terkait kondisi mental pemain.

Menurutnya, mempertahankan 24 pemain berpotensi menyisakan satu nama yang tidak bisa dimainkan dan hanya berada di tribun, yang dinilai dapat berdampak pada psikologis pemain.

"Iya (permintaan pelatih). Saya juga yang memberikan saran dan masukan ke John Herdman, karena kalau kita memanggil 24 orang, sementara hanya 23 kita daftarkan, ya kan secara otomatis kan tersisa 1 orang," ujarnya.

"Nah, kalau hanya tersisa satu orang terus disuruh di tribune, atas itu kan mental pemain kan (jadi) nggak bagus juga. Jadi lebih baik nggak usah dipanggil lah," tambah Sumardji.

Berikut daftar 23 pemain Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026:

Kiper: Cahya Supriadi, Emil Audero, Maarten Paes, Nadeo Argawinata

Belakang: Dony Tri Pamungkas, Elkan Baggott, Jay Idzes, Justin Hubner, Kevin Diks, Nathan Tjoe-a-on, Rizky Ridho, Sandy Walsh

Tengah: Calvin Verdonk, Eliano Reijnders, Ivar Jenner, Joey Pelupessy, Jordi Amat

Depan: Beckham Putra Nugraha, Mauro Zijlstra, Ole Romeny, Ragnar Oratmangoen, Ramadhan Sananta, Yakob Sayuri



(H-4)