Jadwal Timnas Indonesia di FIFA Series 2026: Debut John Herdman dan Link Streaming

JADWAL Timnas Indonesia dalam ajang FIFA Series 2026 akan dimulai pada Jumat, 27 Maret 2026. Turnamen mini resmi gagasan FIFA ini menjadi momen yang sangat dinantikan, bukan hanya sebagai panggung debut pelatih anyar John Herdman, tetapi juga peluang emas bagi Skuad Garuda untuk mendongkrak posisi di ranking FIFA.
Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, turnamen ini mempertemukan empat negara dari konfederasi berbeda: Indonesia (AFC), Bulgaria (UEFA), Kepulauan Solomon (OFC), dan Saint Kitts and Nevis (CONCACAF).
Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Saint Kitts and Nevis pada Jumat 27 Maret 2026, pukul 20.00 WIB. Pertandingan ini akan disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi Indosiar.
Sebelum laga Garuda, partai pembuka antara Bulgaria vs Kepulauan Solomon akan digelar pada sore harinya pukul 15.30 WIB. Pemenang dari kedua pertandingan ini akan bertemu di babak final pada Senin, 30 Maret 2026, sementara tim yang kalah akan memperebutkan posisi ketiga di hari yang sama.
Jelang laga perdana, pelatih John Herdman telah memanggil 24 pemain untuk memperkuat Skuad Garuda. Namun, informasi terbaru dari Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, mengonfirmasi adanya pencoretan satu pemain.
Bek asal Go Ahead Eagles, Dean James, terpaksa dicoret dari daftar karena regulasi turnamen yang hanya memperbolehkan pendaftaran 23 pemain. Dengan demikian, Indonesia akan tampil dengan kekuatan penuh minus satu pemain bertahan tersebut di FIFA Series edisi perdana ini.
Berikut adalah jadwal lengkap pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno:
Jumat, 27 Maret 2026
Senin, 30 Maret 2026
Bagi Anda yang ingin mendukung perjuangan Garuda secara daring, siaran langsung dan live streaming FIFA Series 2026 dapat diakses melalui platform berikut:
