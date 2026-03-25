Daftar Lengkap Staf Pelatih Timnas Indonesia Era John Herdman: Padukan Tenaga Lokal dan Internasional

PSSI secara resmi mengumumkan jajaran staf kepelatihan Timnas Indonesia di bawah komando John Herdman. Pelatih asal Inggris tersebut fokus menyeimbangkan komposisi tim kepelatihannya dengan memadukan tenaga ahli lokal dan internasional demi mendongkrak performa skuat Garuda.
Terdapat sembilan sosok kunci yang akan membantu kinerja Herdman dengan pembagian tugas yang sangat spesifik. Di sektor teknis, Herdman dibantu oleh Nova Arianto dan Simon Grayson. Sementara itu, posisi pelatih lini serang dipercayakan kepada Elliott Dickman, dan Steven Vitoria bertugas mengasah barisan pertahanan.
Menariknya, dari sembilan asisten tersebut, empat di antaranya merupakan putra-putri terbaik bangsa. Mereka mengisi posisi strategis seperti ahli gizi olahraga (Emilia Achmadi), pembantu teknis (Nova Arianto), analis performa teknis (Dzikry Lazuardi), serta ilmuwan olahraga (Valdano Wiriawanputra).
Tim kepelatihan ini telah bekerja intensif dalam beberapa bulan terakhir sebagai persiapan menghadapi FIFA Series 2026 yang akan menjadi turnamen resmi perdana mereka.
Usai memimpin sesi latihan di Stadion Madya, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (24/3), Herdman menjelaskan bahwa beberapa staf internasional yang ia bawa merupakan rekan kerja lama yang sudah sangat memahami metodologinya.
"Staf yang kami miliki, banyak yang punya pengalaman lebih dari 20 tahun dalam menyusun sistem dan struktur untuk mencoba menutup celah tersebut," ungkap Herdman.
Namun, ia juga menekankan bahwa peran staf lokal sangat krusial karena pemahaman mendalam mereka terhadap karakter dan budaya sepak bola Indonesia.
“Kami memadukan staf yang memahami sistem saya dengan orang-orang lokal yang tahu bagaimana menyatukan masyarakat Indonesia dan mengeluarkan kemampuan terbaik mereka,” tambah mantan pelatih timnas Kanada tersebut.
Herdman mengaku terus beradaptasi dan belajar dari lingkungan barunya melalui kolaborasi dengan para staf lokal. Baginya, keberagaman asal negara staf kepelatihan yang mencapai tujuh negara berbeda justru menjadi kekuatan utama.
“Saya belajar setiap hari. Ini soal keseimbangan dan keberagaman dalam staf,” pungkasnya.
(Ant/P-4)
