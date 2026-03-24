Indonesia vs Saint Kitts : Strategi Kilat John Herdman 

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman(instagram/@timnasindonesia)

PELATIH timnas Indonesia, John Herdman, menegaskan kesiapan skuad Garuda untuk menghadapi tantangan dalam ajang FIFA Series 2026 saat laga Indonesia vs Saint Kitts dan Nevis.

Menyikapi kondisi belum lengkapnya 24 pemain yang dipanggil dalam sesi latihan awal, Herdman menganggap hal tersebut sebagai dinamika lumrah di level internasional.

Ia menekankan bahwa adaptasi taktis telah dilakukan secara intensif, bahkan sebelum para pemain menginjakkan kaki di lapangan hijau.

"Para pemain menerima informasi sebelum mereka masuk ke pemusatan latihan mengenai sistem dan taktik. Sebelum kami datang ke sesi latihan, kami berada di aula basket GBK, mengerjakan taktik dan strategi kami," imbuhnya.

Menghadapi Saint Kitts dan Nevis pada Jumat (27/3) di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Herdman mewaspadai kekuatan transisi lawan. Berdasarkan pengalamannya menghadapi tim yang sama pada 2019, ia menilai lawan memiliki kecepatan dan gaya bermain yang sangat langsung (direct).

"Analisis memberi tahu kami bahwa mereka memiliki profil transisi, kekuatan, kecepatan, dan sangat langsung. Jadi kami harus siap menghadapi serangan balik. Namun karena ada pelatih baru (di pihak lawan), kami harus fokus pada diri kami sendiri, identitas tim nasional kami, identitas baru," jelasnya.

Salah satu sorotan dalam pemanggilan pemain kali ini adalah kembalinya bek jangkung Elkan Baggott ke skuad Merah Putih. Herdman mengaku terkesan dengan level profesionalisme pemain yang merumput di kompetisi Inggris tersebut.

"Ia pemain muda, saya pikir dia adalah masa depan tim nasional. Dan ya, saya berharap dia memberikan performa besar dalam dua pertandingan ini," pungkasnya. (H-4)