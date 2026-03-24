Jadwal Timnas Indonesia vs Saint Kitts dan Nevis FIFA Series 2026

Timnas Indonesia

TIMNAS Indonesia akan segera beraksi kembali dalam ajang resmi FIFA Series 2026 yang digelar di Jakarta. Jadwal timnas pada pertandingan pembuka yang sangat dinantikan yakni duel antara Indonesia vs Saint Kitts dan Nevis. Laga ini menjadi panggung perdana bagi pelatih baru Skuad Garuda, John Herdman, untuk menunjukkan kualitas racikannya di hadapan publik sendiri.

Jadwal Timnas dan Jam Tayang

Berdasarkan rilis resmi PSSI, pertandingan ini akan diselenggarakan pada akhir Maret 2026. Berikut adalah detail lengkap jadwal pertandingan:

Detail Keterangan Pertandingan Indonesia vs Saint Kitts dan Nevis Hari/Tanggal Jumat, 27 Maret 2026 Waktu Kick-off 20.00 WIB Lokasi Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Siaran Langsung SCTV, Indosiar, dan Vidio

Format FIFA Series 2026 Jakarta

Indonesia ditunjuk sebagai salah satu tuan rumah FIFA Series 2026. Turnamen mini ini diikuti oleh empat tim dari konfederasi yang berbeda untuk mempromosikan kerja sama antar-federasi. Selain Indonesia dan Saint Kitts dan Nevis, terdapat pula Bulgaria (UEFA) dan Kepulauan Solomon (OFC).

Sistem yang digunakan adalah format sistem gugur. Pemenang dari laga Indonesia vs Saint Kitts akan melaju ke babak final yang akan digelar pada 30 Maret 2026, menghadapi pemenang antara Bulgaria vs Kepulauan Solomon.

Era Baru di Bawah John Herdman

Laga ini mencuri perhatian karena menjadi debut bagi John Herdman. Pelatih asal Inggris yang sukses membawa Kanada ke Piala Dunia tersebut diharapkan mampu membawa perubahan signifikan bagi permainan Indonesia. Selain itu, kembalinya bek tangguh Elkan Baggott ke dalam skuad menambah antusiasme para pendukung sepak bola tanah air.

Catatan Penting: Kemenangan atas Saint Kitts dan Nevis sangat penting bagi Indonesia karena lawan berada di peringkat yang cukup kompetitif di zona CONCACAF, sehingga poin FIFA yang didapat akan cukup signifikan untuk menaikkan ranking dunia Garuda.

