Jadwal Timnas Indonesia vs Saint Kitts dan Nevis FIFA Series 2026

Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
TIMNAS Indonesia akan segera beraksi kembali dalam ajang resmi FIFA Series 2026 yang digelar di Jakarta. Jadwal timnas pada pertandingan pembuka yang sangat dinantikan yakni duel antara Indonesia vs Saint Kitts dan Nevis. Laga ini menjadi panggung perdana bagi pelatih baru Skuad Garuda, John Herdman, untuk menunjukkan kualitas racikannya di hadapan publik sendiri.
Berdasarkan rilis resmi PSSI, pertandingan ini akan diselenggarakan pada akhir Maret 2026. Berikut adalah detail lengkap jadwal pertandingan:
|Detail
|Keterangan
|Pertandingan
|Indonesia vs Saint Kitts dan Nevis
|Hari/Tanggal
|Jumat, 27 Maret 2026
|Waktu Kick-off
|20.00 WIB
|Lokasi
|Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta
|Siaran Langsung
|SCTV, Indosiar, dan Vidio
Indonesia ditunjuk sebagai salah satu tuan rumah FIFA Series 2026. Turnamen mini ini diikuti oleh empat tim dari konfederasi yang berbeda untuk mempromosikan kerja sama antar-federasi. Selain Indonesia dan Saint Kitts dan Nevis, terdapat pula Bulgaria (UEFA) dan Kepulauan Solomon (OFC).
Sistem yang digunakan adalah format sistem gugur. Pemenang dari laga Indonesia vs Saint Kitts akan melaju ke babak final yang akan digelar pada 30 Maret 2026, menghadapi pemenang antara Bulgaria vs Kepulauan Solomon.
Laga ini mencuri perhatian karena menjadi debut bagi John Herdman. Pelatih asal Inggris yang sukses membawa Kanada ke Piala Dunia tersebut diharapkan mampu membawa perubahan signifikan bagi permainan Indonesia. Selain itu, kembalinya bek tangguh Elkan Baggott ke dalam skuad menambah antusiasme para pendukung sepak bola tanah air.
(H-4)
PELATIH timnas Indonesia, John Herdman, menegaskan kesiapan skuad Garuda untuk menghadapi tantangan dalam ajang FIFA Series saat laga Indonesia vs Saint Kitts dan Nevis.
