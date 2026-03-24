FIFA Series di SUGBK Jadi Momentum Indonesia Buktikan Kapasitas Tuan Rumah Dunia

Pelatih tim nasional Indonesia John Herdman.(Antara)

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa penyelenggaraan FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 27–30 Maret mendatang merupakan momentum krusial bagi Indonesia.

Ajang perdana ini menjadi pembuktian nyata atas kapasitas Indonesia dalam menggelar turnamen sepak bola berstandar internasional sekaligus upaya memperkuat ekosistem sepak bola nasional yang lebih profesional, mulai dari kualitas fasilitas hingga atmosfer dukungan suporter.

"Kami ingin FIFA Series di SUGBK menjadi momentum positif. Bukan hanya bagi timnas, tetapi juga bagi sepak bola Indonesia untuk menunjukkan bahwa kita mampu menjadi tuan rumah pertandingan internasional dengan atmosfer yang luar biasa. Oleh karena itu, lapangan dan fasilitas lainnya sudah dipersiapkan sebaik mungkin," kata Erick dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (24/3/2026).

Menurut Erick, penyelenggaraan turnamen ini juga menjadi bagian dari upaya PSSI membangun ekosistem sepak bola nasional yang lebih profesional, mulai dari aspek penyelenggaraan pertandingan, kualitas fasilitas, hingga pengelolaan kompetisi.

Erick menambahkan bahwa perkembangan jumlah pemain Indonesia yang kini berkarier di luar negeri menjadi indikator positif kemajuan sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir.

"Kita sekarang punya banyak pemain yang bermain di luar negeri, tetapi liga domestik tetap menjadi fondasi penting. Kombinasi ini yang ingin kita bangun agar timnas semakin kuat," ujar pria yang juga menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga itu.

Timnas Indonesia Hadapi Saint Kitts dan Nevis

Tim nasional Indonesia dijadwalkan menghadapi Saint Kitts dan Nevis pada laga pembuka FIFA Series, Jumat (27/3), di SUGBK. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang pembuktian kesiapan Indonesia dalam menggelar pertandingan berstandar internasional.

Erick berharap dukungan suporter di SUGBK dapat menjadi nilai tambah sekaligus menunjukkan kekuatan atmosfer sepak bola Indonesia di mata dunia.

"Kami berharap masyarakat datang ke stadion, mendukung timnas, dan menyaksikan FIFA Series perdana ini sebagai langkah awal yang baik bagi perjalanan timnas Indonesia," tutur dia. (Ant/I-1)