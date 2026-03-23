Media Indonesia
23/3/2026 17:27
: Profil John Herdman: Pelatih Baru yang akan Debut bersama Timnas Indonesia di FIFA Series 2026
John Herdman telah resmi menjadi pelatih Timnas Indonesia(instagram/@timnasindonesia)

TAHUN 2026 menandai era baru bagi sepak bola Indonesia dengan penunjukan John Herdman sebagai pelatih timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris berusia 50 tahun ini akan debut pada FIFA Series 2026. Ia datang dengan resume yang mentereng, yakni sebagai satu-satunya pelatih di dunia yang pernah membawa tim nasional putra dan putri ke putaran final Piala Dunia FIFA.

Karier John Herdman

John Herdman memulai perjalanan manajerialnya bukan dari lapangan hijau sebagai pemain bintang, melainkan dari bangku akademisi. Berikut adalah perjalanan kariernya:

  • Selandia Baru (2006-2011): Menakhodai tim putri dan membangun struktur sepak bola nasional Selandia Baru.
  • Kanada Putri (2011-2018): Meraih dua medali perunggu Olimpiade (London 2012 & Rio 2016).
  • Kanada Putra (2018-2023): Membawa Kanada kembali ke Piala Dunia (2022) setelah penantian 36 tahun.
  • Toronto FC (2023-2024): Berkarier di level klub MLS sebelum akhirnya menerima pinangan PSSI.

Profil John Herdman

Tanggal Lahir 19 Juli 1975
Asal Consett, Inggris
Filosofi Whole of Football Plan
Target Indonesia Piala Dunia 2030 & Perempat Final Piala Asia 2027

Misi Transformasi di Indonesia

Di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Herdman diharapkan tidak hanya memberikan kemenangan instan, tetapi juga melakukan perombakan budaya sepak bola. Herdman dikenal sebagai pelatih yang sangat memperhatikan detail, mulai dari nutrisi pemain hingga analisis data berbasis video.

Tantangan terbesarnya adalah mengintegrasikan talenta lokal dengan pemain diaspora yang kini banyak menghiasi skuad Garuda. Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, Herdman percaya bahwa potensi Indonesia jauh lebih besar daripada Kanada yang pernah ia bawa ke puncak. (H-4)



Editor : Indriyani Astuti
