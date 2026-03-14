FIFA Series 2026: Para Pemain Timnas Indonesia Berkumpul setelah Lebaran 

PSSI memastikan para pemain Timnas Indonesia baru akan berkumpul untuk persiapan FIFA Series 2026 setelah perayaan Idul Fitri agar pemain yang beragama Islam dapat merayakan Lebaran bersama keluarga.
Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulingga mengatakan jadwal pemusatan latihan sengaja dimulai setelah Lebaran untuk memberikan waktu bagi para pemain menjalankan tradisi hari raya. Hal tersebut disampaikan Arya saat menghadiri acara peluncuran jersi baru timnas Indonesia bersama Kelme di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis.
“Ya, habis Lebaran pastinya,” kata Arya.
Indonesia akan menjadi tuan rumah turnamen FIFA Series 2026 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pada laga pertama, Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Saint Kitts and Nevis national football team pada 27 Maret.
Selanjutnya, Indonesia akan bertanding melawan pemenang laga antara Timnas Bulgaria dan Solomon Islands pada 30 Maret.
Untuk menghadapi turnamen tersebut, pelatih John Herdman telah memanggil 41 pemain dalam skuad sementara.
Daftar tersebut terdiri dari 24 pemain yang bermain di kompetisi domestik BRI Super League serta 17 pemain yang berkarier di luar negeri.
PSSI juga menyiapkan skema perjalanan khusus bagi para pemain yang bermain di Eropa, termasuk Jay Idzes. Langkah ini diambil sebagai antisipasi dampak eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Menurut Arya, para pemain yang berangkat dari Eropa akan diarahkan menuju Indonesia melalui rute Singapura untuk menghindari transit di negara Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab atau Qatar.
“Penerbangan nanti lewat Singapura bisa. Karena kalau lewat Timur Tengah sekarang sudah cukup sulit,” jelas Arya. (E-3)
PELATIH Timnas Indonesia John Herdman memanggil 41 pemain ke skuad sementara untuk menghadapi FIFA Series 2026, termasuk kembalinya bek Ipswich Town, Elkan Baggott.
Indonesia akan menjadi salah satu tuan rumah turnamen mini FIFA Series 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 27-30 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
