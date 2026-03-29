29/3/2026 07:49
Erick Thohir Minta Timnas Indonesia Alihkan Fokus ke Timnas Bulgaria
Sejumlah pesepak bola Timnas Indonesia mengikuti latihan jelang laga FIFA Series 2026 di Stadion Madya, Kompleks GBK, Senayan, Jakarta, Selasa (24/3/2026).(ANTARA/Bayu Pratama S)

KETUA Umum PSSI Erick Thohir, meminta skuad Timnas Indonesia segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya melawan timnas Bulgaria. Instruksi ini diberikan usai Skuad Garuda sukses membungkam Santo Kits dan Nevis dengan skor telak 4-0 dalam ajang FIFA Series 2026.

Erick menegaskan bahwa kemenangan besar di laga perdana tersebut bukanlah akhir dari target tim. 

"Perjuangan (Timnas Indonesia) belum selesai, fokus ke pertandingan berikutnya," ujar Erick Thohir dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (29/3).

Sebelumnya, Indonesia tampil dominan saat menjamu Santo Kits dan Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat (27/3). 

Erick mengapresiasi kinerja kolektif tim, mulai dari para pemain, pelatih John Herdman, hingga seluruh ofisial dan suporter yang memberikan dukungan penuh di stadion.

Dalam laga tersebut, pola permainan dan strategi tim dinilai sudah berada di jalur yang benar. 

Sejumlah nama tampil menonjol, termasuk Beckham Putra, Ole Romeny, dan Mauro Zijlstra yang berhasil mencatatkan nama mereka di papan skor.

Meski meraih hasil positif, Erick mengingatkan tim agar tidak cepat berpuas diri. 

Menurutnya, kemenangan ini harus menjadi energi tambahan untuk melangkah lebih jauh, mengingat tantangan di depan akan semakin berat.

Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi ujian sesungguhnya melawan timnas Bulgaria pada partai final FIFA Series 2026, Senin (30/3). Erick menekankan bahwa level lawan kali ini akan jauh berbeda.

"Kemenangan ini menjadi modal kepercayaan diri, tetapi lawan berikutnya, yaitu Bulgaria, menuntut standar yang lebih tinggi," tuturnya.

Ia meyakini pelatih John Herdman telah mempersiapkan strategi khusus agar para pemain tampil lebih disiplin dan waspada. 

Fokus utama saat ini adalah memastikan Skuad Garuda siap secara mental dan fisik untuk menghadapi standar permainan tinggi yang akan diperagakan timnas Bulgaria. (Ant/Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
