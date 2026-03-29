Rizky Ridho Sabet Penghargaan Gol Terbaik PSSI Awards 2026

Pemain timnas Indonesia Rizky Ridho berpose dengan trofi penghargaan gol terbaik setelah menghadiri upacara penghargaan PSSI Awards di Studio 6 Emtek, Jakarta, Sabtu (28/3/2026).(ANTARA/RAUF ADIPATI)

BEK timnas Indonesia dan Persija Jakarta, Rizky Ridho, resmi dinobatkan sebagai pemenang penghargaan gol terbaik dalam ajang PSSI Awards 2026. Meski sempat masuk nominasi Puskas Award setahun sebelumnya namun gagal menang, Ridho menegaskan pencapaian domestik ini bukanlah sekadar "obat penawar" bagi dirinya.

Penghargaan tersebut diraih Ridho berkat gol jarak jauh spektakulernya ke gawang Arema FC pada kompetisi Super League 2024/2025 di Stadion Patriot Candrabagha, Bekasi. Gol tersebut jugalah yang membawa nama Ridho bersaing di kancah internasional sebagai nomine Puskas Award pada 2025.

“Bukan obat sih, lebih ke motivasi karena saya tidak kecewa juga gagal di (penghargaan) Puskas. Saya sangat bangga juga bisa mewakili Indonesia meskipun hanya mendapat nominasi di Puskas. Semoga ke depannya banyak lagi gol-gol yang dari pemain Indonesia bisa masuk Puskas," kata Ridho pada upacara pemberian penghargaan.

Dalam persaingan PSSI Awards kali ini, gol pemain berusia 24 tahun tersebut berhasil mengungguli sejumlah kandidat kuat lainnya. Di antaranya adalah gol Arkhan Fikri (Arema FC), Egy Maulana Vikri (Dewa United), Ole Romeny (Timnas Indonesia), dan rekan setimnya di Persija, Rayhan Hannan.

Pemenang kategori ini ditentukan melalui proses pemungutan suara secara daring dan luring yang telah berlangsung sejak Januari hingga Maret 2026. Ridho mengaku sangat bersyukur atas apresiasi yang diberikan oleh publik sepak bola tanah air.

"Ya alhamdulillah sangat bersyukur dan sangat senang sekali bisa diapresiasi di negeri sendiri. Kemarin juga saya nggak kecewa karena saya gagal Puskas, karena memang ada yang lebih baik lagi dan memang dia layak mendapatkannya. Saya sangat bersyukur dan sangat berterima kasih bisa diapresiasi di negeri sendiri," ujar mantan pemain Persebaya Surabaya itu.

Bagi Ridho, penghargaan ini menjadi suntikan semangat baru untuk terus meningkatkan performanya, baik di level klub maupun saat membela skuad Garuda.

"Pastinya akan terus termotivasi untuk memberikan yang terbaik di tim maupun di tim nasional," tuturnya.

Menutup pembicaraan dengan nada bercanda, Ridho berkelakar bahwa gol indah serupa sangat mungkin ia ciptakan kembali di masa depan.

"Mungkin. Karena mungkin sangat mudah bagi orang-orang yang melihatnya (tertawa),” pungkasnya. (Ant/Z-1)