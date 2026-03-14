Preview Persija Jakarta vs Dewa United: Misi Macan Kemayoran Tembus Puncak di Tengah Badai Absensi

Persija Jakarta vs Dewa United(MI/AI)

PERSIJA Jakarta akan menjamu Dewa United dalam laga krusial pekan ke-25 BRI Super League 2025/2026 di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (15/3/2026) pukul 20.30 WIB. Pertandingan ini menjadi momentum krusial bagi anak asuh Mauricio Souza untuk terus menempel ketat Persib Bandung di puncak klasemen.

Macan Kemayoran Pincang di Lini Serang

Persija datang ke laga ini dengan kondisi skuad yang kurang ideal. Empat pemain pilar dipastikan absen, termasuk mesin gol utama mereka. Allano Brendon harus menepi karena akumulasi kartu kuning, sementara penyerang baru asal Maroko, Alaeddine Ajaraie, mengalami cedera paha saat laga kontra Borneo FC sebelumnya. Selain itu, lini tengah juga kehilangan Hanif Syahbandi yang dikabarkan absen dalam waktu lama.

Kondisi ini memaksa Mauricio Souza memutar otak untuk menjaga ketajaman lini depan. Nama-nama seperti Gustavo Almeida atau pemain muda dari akademi diprediksi akan menjadi tumpuan di lini serang guna membongkar pertahanan Dewa United yang cukup solid.

Dewa United: Kuda Hitam dengan Skuad Bintang

Di sisi lain, Dewa United datang dengan kekuatan penuh. Tim berjuluk Banten Warriors ini memiliki kedalaman skuad yang mumpuni dengan kehadiran pemain kreatif seperti Alexis Messidoro dan Taisei Marukawa. Meski saat ini berada di peringkat ke-10, Dewa United dikenal sebagai tim yang kerap menyulitkan tim-tim besar saat bermain tandang.

Informasi Pertandingan:

Stadion: Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara.

Waktu: Minggu, 15 Maret 2026 | 20.30 WIB.

Siaran Langsung: Vidio (Live Streaming).

Head to Head (5 Pertemuan Terakhir)

Tanggal Pertandingan Skor 29/08/2025 Dewa United vs Persija 1-3 08/02/2025 Dewa United vs Persija 2-1 16/09/2024 Persija vs Dewa United 0-0 02/03/2024 Persija vs Dewa United 4-1 25/08/2023 Dewa United vs Persija 2-0

People Also Ask

Di mana menonton Persija vs Dewa United?

Pertandingan ini dapat disaksikan secara eksklusif melalui layanan streaming Vidio pada Minggu malam pukul 20.30 WIB.

Kenapa Allano Brendon absen?

Allano Brendon absen karena akumulasi 12 kartu kuning yang didapatnya sepanjang musim ini, sehingga harus menjalani skorsing otomatis satu pertandingan.

Siapa pemain kunci Dewa United?

Alexis Messidoro dan Alex Martins menjadi pemain paling berbahaya. Martins saat ini mengoleksi 11 gol, sementara Messidoro menjadi ruh permainan di lini tengah.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.

