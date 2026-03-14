Preview Persija Jakarta vs Dewa United: Misi Macan Kemayoran Tembus Puncak di Tengah Badai Absensi

PERSIJA Jakarta akan menjamu Dewa United dalam laga krusial pekan ke-25 BRI Super League 2025/2026 di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (15/3/2026) pukul 20.30 WIB. Pertandingan ini menjadi momentum krusial bagi anak asuh Mauricio Souza untuk terus menempel ketat Persib Bandung di puncak klasemen.
Persija datang ke laga ini dengan kondisi skuad yang kurang ideal. Empat pemain pilar dipastikan absen, termasuk mesin gol utama mereka. Allano Brendon harus menepi karena akumulasi kartu kuning, sementara penyerang baru asal Maroko, Alaeddine Ajaraie, mengalami cedera paha saat laga kontra Borneo FC sebelumnya. Selain itu, lini tengah juga kehilangan Hanif Syahbandi yang dikabarkan absen dalam waktu lama.
Kondisi ini memaksa Mauricio Souza memutar otak untuk menjaga ketajaman lini depan. Nama-nama seperti Gustavo Almeida atau pemain muda dari akademi diprediksi akan menjadi tumpuan di lini serang guna membongkar pertahanan Dewa United yang cukup solid.
Di sisi lain, Dewa United datang dengan kekuatan penuh. Tim berjuluk Banten Warriors ini memiliki kedalaman skuad yang mumpuni dengan kehadiran pemain kreatif seperti Alexis Messidoro dan Taisei Marukawa. Meski saat ini berada di peringkat ke-10, Dewa United dikenal sebagai tim yang kerap menyulitkan tim-tim besar saat bermain tandang.
|Tanggal
|Pertandingan
|Skor
|29/08/2025
|Dewa United vs Persija
|1-3
|08/02/2025
|Dewa United vs Persija
|2-1
|16/09/2024
|Persija vs Dewa United
|0-0
|02/03/2024
|Persija vs Dewa United
|4-1
|25/08/2023
|Dewa United vs Persija
|2-0
Di mana menonton Persija vs Dewa United?
Pertandingan ini dapat disaksikan secara eksklusif melalui layanan streaming Vidio pada Minggu malam pukul 20.30 WIB.
Kenapa Allano Brendon absen?
Allano Brendon absen karena akumulasi 12 kartu kuning yang didapatnya sepanjang musim ini, sehingga harus menjalani skorsing otomatis satu pertandingan.
Siapa pemain kunci Dewa United?
Alexis Messidoro dan Alex Martins menjadi pemain paling berbahaya. Martins saat ini mengoleksi 11 gol, sementara Messidoro menjadi ruh permainan di lini tengah.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
