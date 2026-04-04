Persebaya vs Persita :  Bajol Ijo Menang Tipis 1-0, Naik ke Posisi 5 Klasemen Liga 1

PERSEBAYA Surabaya menang tipis 1-0 atas lawannya Persita Tangerang dalam laga Persebaya vs Persita di pekan ke-26 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Jawa Timur, Sabtu (4/4) malam. Francisco Rivera mencetak gol pada menit ke-61.

Persebaya Surabaya dengan total 42 poin berhasil naik ke posisi 5 klasemen Liga 1 menggeser Persita.

Sementara itu, Persita kehilangan kesempatan meraih tiga poin dan turun ke peringkat 6. Persebaya bermain dengan menekan pertahanan lawan.

Baca juga : Perjuangan PSIS Semarang Keluar dari Zona Degradasi Semakin Berat

Rivera mampu menembus pertahanan lawan dan membawa bola ke area penalti. Upayanya mendapatkan perlawanan dari lini belakang Persita.

Tim berjuluk Pendekar Cisadane itu pun belum mampu keluar dari tekanan para pemain Bajol Ijo. Persita mencoba menyerang melalui skema serangan balik cepat. Namun, wasit meniup peluit tanda turun minum, skor tetap imbang 0-0.

Pada babak kedua, Persebaya perlahan-lahan membongkar lini pertahanan Persita melalui umpan-umpan pendek. Pada menit ke-61 akhirnya Persebaya dapat unggul 1-0.

Pada menit ke-75, Persita mendapat peluang emas melalui sundulan Aleksa. Namun, itu dapat ditangkis oleh Kiper Persebaya, Andhika Ramadhani.

Hingga peluit panjang ditiup, kor tetap 1-0 untuk kemenangan Persebaya. (Ant/H-4)