Arema FC Vs Malut United: Berbagi Poin di Kanjuruhan Skor Imbang 1-1

Pesepak bola Malut United David Da Silva (kiri) dan Igor Inocencio De Oliveira (kanan) melakukan selebrasi usai mencetak gol(ANTARA FOTO/Andri Saputra)

PERTARUNGAN sengit tersaji saat Arema FC vs Malut United dalam lanjutan kompetisi Liga 1 BRI Super League di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Jumat (3/4). Kedua tim harus puas berbagi satu poin setelah menyudahi pertandingan dengan skor imbang 1-1.

Sejak peluit pertama dibunyikan, intensitas tinggi langsung diperagakan kedua kesebelasan yang sama-sama mengincar momentum untuk mendominasi permainan.

Arema FC yang berjuluk 'Singo Edan' tampil agresif dengan terus menekan barisan pertahanan tim tamu demi memburu gol pembuka.

Malut United sebenarnya sempat mengejutkan publik tuan rumah pada menit ke-14 lewat gol yang bersarang di gawang Arema.

Namun, kegembiraan tim tamu tidak bertahan lama. Setelah melakukan peninjauan melalui Video Assistant Referee (VAR), wasit memutuskan untuk menganulir gol tersebut karena ditemukan adanya pelanggaran yang terjadi sebelumnya.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-26 bagi tuan rumah. Hansamu Yama berhasil mencatatkan namanya di papan skor sekaligus membawa Arema unggul 1-0.

Tertinggal satu gol, Malut United meningkatkan intensitas serangan guna menyamakan kedudukan.

Upaya tim tamu membuahkan hasil menjelang turun minum.

Pada menit ke-42, David da Silva sukses mengeksekusi penalti dan mengubah skor menjadi 1-1. Kedudukan imbang itu bertahan hingga wasit meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama.

Memasuki paruh kedua, tensi pertandingan tidak menurun. Malut United tercatat beberapa kali menciptakan peluang emas di depan gawang, namun penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat usaha mereka sia-sia. Hal serupa dialami Arema yang kesulitan menembus rapatnya lini belakang lawan.

Hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Skor sama kuat 1-1 menjadi hasil akhir bagi kedua tim.

Dengan hasil ini, Malut United masih tertahan di peringkat keempat klasemen sementara dengan koleksi 46 poin. Sementara itu, Arema FC berada di posisi ke-11 dengan raihan 32 poin. (H-4)