Preview Dewa United vs PSIM : PSIM Matangkan Taktik Jelang Laga Tandang 

Jadwal pertandingan PSIM Jogja(Instagram/@psimjogja_official)

MENJELANG laga Dewa United vs PSIM, Jumat (3/4) dalam liga 1 BRI Super League, akan berlangsung di Stadion Internasional Banten, Pelatih PSIM, Jean-Paul Van Gastel memastikan kondisi para pemainnya dalam keadaan baik setelah masa jeda.

"Kondisi mereka bagus. Mereka kembali dengan baik dari liburan guna menyegarkan pikiran dan tubuh mereka," ujar Van Gastel dikutip dari laman resmi klub.

Van Gastel menegaskan tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi lawan. Ia lebih menekankan kesiapan timnya sendiri agar dapat tampil maksimal.

"Prinsip-prinsip bertahan dan menyerang, itu ada di semua latihan kami hari ini. Kalau persiapan melawan Dewa, saya fokus pada tim saya sendiri dan cara kami ingin bermain," tuturnya.

Menatap laga tersebut, Van Gastel mengingatkan anak asuhnya untuk mewaspadai kekuatan penuh tuan rumah yang dinilai semakin solid setelah penambahan pemain pada paruh musim.

"Saya pikir, mereka sudah memiliki tim amat tangguh. Mereka melangkah jauh di Liga Asia, sayangnya tersingkir dari kompetisi itu, tapi mendapat bala bantuan tambahan pemain baru di bursa transfer sehingga membuat Dewa menjadi tim lebih kuat sekarang," jelasnya.

Ia pun menegaskan bahwa laga di kompetisi domestik selalu menantang. "Jadi ini akan menjadi pertandingan yang sulit bagi kami. Tapi, saya pikir setiap pertandingan di Indonesia itu sulit."

PSIM dipastikan tidak tampil dengan kekuatan penuh. Fahreza Sudin harus absen akibat akumulasi kartu merah, sementara Anton Fase masih dalam proses pemulihan cedera.

"Anton masih belum tersedia karena memang proses penyembuhannya bisa dibilang lambat. Saya belum tahu pasti kapan dia (Anton) akan kembali," ungkap Van Gastel.

Selain itu, Rahmtasho Rahmatzoda juga mengalami cedera ringan saat latihan. "Rahmatsho mengalami sedikit memar dalam sesi latihan kemarin. Jadi dokter bilang, lebih baik dia tidak melakukan latihan fisik hari ini (31/3)," tandasnya.

Di kubu tuan rumah, pemain Dewa United, Noah Sadaoui, mengaku merasakan dampak positif dari masa istirahat selama jeda Hari Raya selama sekitar satu pekan.

"Waktu istirahat tersebut kami manfaatkan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental, sehingga kami dapat kembali ke lapangan dengan energi yang lebih segar," ujar Sadaoui sebagaimana dikutip dari laman resmi klub.

Ia menambahkan, timnya kini kembali dengan motivasi tinggi untuk meraih hasil positif. "Tentu kami juga kembali dengan semangat baru. Kami memiliki satu tujuan kembali ke jalur kemenangan pada pertandingan-pertandingan selanjutnya," tegasnya. (H-4)