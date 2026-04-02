Borneo FC vs Madura United : Laga Diprediksi Berjalan dengan Intensitas Tinggi

Borneo FC(Instagram/@borneofc.id)

PERTANDINGAN Borneo FC vs Madura United dalam pekan ke-26 Liga 1 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan, Minggu (5/4) pukul 19.00 WIB, diperkirakan akan berlangsung intens.

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes mewaspadai kebangkitan Madura United. Pasalnya Madura United berada di posisi ke-16 klasemen Liga 1.

Madura United belum menang selama 10 laga terakhir. Mneurut Fabio hal itu perlu diantisipasi oleh anak-anak asuhannya.

"Sebab, tim yang berada di zona degradasi biasanya tampil dengan determinasi tinggi sehingga perlu diwaspadai," ucap dia.

Madura United diyakini akan habis-habiskan untuk memeroleh tiga poin penuh dalam laga melawan Borneo FC.

Madura United mengganti pelatih mereka. Di bawah Rakhmad Basuki sebagai nakhoda baru, Fabio yakin rivalnya akan semakin berbahaya.

"Mereka akan menjadi sangat sulit untuk melepaskan diri dari posisinya saat ini," kata dia.

Madura United akan bermain tanpa beban, sementara Borneo datang dengan target kemenangan untuk tetap dalam persaingan papan atas klasemen. Saat ini, Pesut Etam berada di posisi kedua klasemen dengan 54 poin, hanya selisih empat poin dari juara klasemen Liga 1 Persib Bandung. (Ant/H-4)