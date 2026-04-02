Arema vs Malut: Singo Edan Pincang, Hendri Susilo Pantang Remehkan Lawan

PELATIH Malut United, Hendri Susilo, menegaskan bahwa Arema FC tetap merupakan ancaman besar bagi timnya dalam lanjutan laga Super League 2025/2026. Meski Singo Edan dipastikan tampil tanpa sejumlah pilar utama, Malut United enggan menurunkan kewaspadaan saat bertandang ke Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jumat (3/4).

Dalam sesi konferensi pers pada Kamis (2/4), Hendri mengingatkan anak asuhnya agar tidak terjebak dalam anggapan bahwa absennya pemain kunci lawan akan menguntungkan mereka.

"Kami tidak mau menganggap bahwa Arema tanpa pemain yang tidak main itu akan menjadi lemah. Kalau berpikir seperti itu justru salah," kata Hendri Susilo dikutip dari Antara, Kamis (2/4).

Arema FC dipastikan kehilangan barisan pemain asing dan lokal andalan seperti Dalberto Luan, Matheus Blade, Pablo Oliveira, hingga Wallison Maia. Para pemain tersebut harus menepi karena berbagai alasan, mulai dari cedera hingga sanksi kartu merah dari laga sebelumnya.

Namun, bagi Hendri, situasi ini justru bisa menjadi bumerang jika Malut United meremehkan kualitas pelapis Arema. Pemain pengganti diprediksi akan tampil "unjuk gigi" untuk membuktikan kapasitas mereka di depan pendukung sendiri.

"Kami harus berhati-hati. Arema ini tim yang bagus dan tentu sudah bersiap melawan kami," tambahnya.

Mengenai kesiapan tim, Hendri mengungkapkan bahwa persiapan Malut United berjalan sangat baik. Skuad berjuluk Laskar Kie Raha ini bahkan sudah berkumpul di Yogyakarta sepekan lalu, tepat setelah libur Hari Raya Idulfitri berakhir.

Hendri optimistis anak asuhnya mampu tampil total demi mencuri poin di kandang lawan. "Seperti yang saya katakan tadi, kami datang ke sini (Malang) untuk meraih poin," katanya dengan nada yakin.

Optimisme senada disampaikan oleh gelandang Malut United, Wbeymar Angulo. Ia menegaskan seluruh pemain telah bersepakat untuk berjuang habis-habisan agar tidak pulang dengan tangan hampa dari Malang.

"Kami akan melakukan segala upaya dan berharap mendulang hasil bagus besok. Kami tidak ingin keluar dari Stadion Kanjuruhan dengan kekalahan," ujar Angulo.

