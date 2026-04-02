Arema FC Bidik 3 Poin di Kanjuruhan, Meski Tanpa Sejumlah Pemain Kunci

Pemain Arema FC berduel dengan pemain Malut United.(Instagram/@aremafcofficial)

AREMA FC memasang target kemenangan saat melakoni pertandingan kandang melawan Malut United pada lanjutan kompetisi Super League 2025/2026 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (3/4).

Pelatih Arema FC Marcos Santos saat sesi konferensi pers di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis, mengatakan seluruh persiapan berjalan dengan baik, termasuk soal taktik dan mental para pemain.

"Persiapan berjalan dengan luar biasa, skema permainan sudah ada dan diterapkan selama sesi latihan. Tentu, kami menginginkan tiga poin di pertandingan besok," kata Marcos.

Marcos menyampaikan taktik permainan disesuaikan dengan ketersediaan pemain yang dipastikan bisa merumput. Pasalnya, Arema FC tidak bisa menurunkan beberapa pemain andalan lantaran faktor cedera dan akumulasi kartu. Pemain Arema FC yang dipastikan tak bisa tampil, di antaranya Dalberto Luan, Matheus Blade, Pablo Oliveira, hingga Wallison Maia.

Meskipun demikian, ia memastikan pemain pengganti memiliki kualitas sama dengan pilar utama tersebut, terutama pemain yang akan dipasang untuk mengisi lini pertahanan tim berjuluk Singo Edan ini.

Marcos tak memungkiri lini pertahanan Arema FC perlu diperkuat sebab dalam beberapa pertandingan tampil tak cukup maksimal.

Dalam lima pertandingan sebelumnya, Arema FC hanya sanggup meraih empat poin, yaitu ketika mengalahkan Semen Padang dengan skor 3-0 dan bermain imbang 2-2 melawan Madura United.

Tiga kekalahan Singo Edan terjadi secara beruntun, yakni saat melawan Borneo FC, Bali United, dan Bhayangkara FC. "Sewaktu latihan sudah dilakukan antisipasi supaya tidak kebobolan," ujar dia.

Pelatih berkebangsaan Brasil itu juga tak memungkiri Malut United memiliki banyak pemain dengan kualitas di atas rata-rata, khususnya pada sektor penyerang, yaitu David da Silva, Ciro Alves, dan Tyronne del Pino. Ketiga pilar utama tersebut dinilai merupakan pemain berpengalaman di Super League.

"Tapi kami tidak mau hanya fokus ke satu, dua, tiga, atau empat pemain saja," kata dia.

Sementara itu, pemain Arema FC Rio Fahmi optimistis tim yang dibelanya mampu memulai kembali kompetisi dengan meraih hasil positif setelah libur Lebaran.

Pada kesempatan itu, ia turut menyampaikan seluruh pemain Arema FC selalu punya motivasi lebih ketika harus menghadapi tim yang menduduki papan atas klasemen liga. Arema FC dipastikannya akan bekerja keras untuk mencapai target kemenangan melawan Malut United.

"Di tim ini semua pemain punya kualitas, kami sesama pemain sudah saling percaya akan hal itu," tuturnya. (Ant/P-3)