Preview Malut United vs PSM Makassar: Laskar Kie Raha Siap Benamkan Juku Eja yang Sedang Kritis

STADION Gelora Kie Raha di Ternate akan menjadi saksi duel panas dua tim asal Indonesia Timur dalam lanjutan pekan ke-25 BRI Super League 2025/2026, Sabtu (7/3/2026). Malut United yang tengah berada di puncak performa akan menjamu PSM Makassar yang sedang dilanda krisis hebat, baik di dalam maupun luar lapangan.
Laskar Kie Raha saat ini bertengger kokoh di peringkat ke-4 klasemen sementara dengan koleksi 44 poin. Tim asuhan Hendri Susilo ini baru saja memetik kemenangan krusial 1-2 di markas Madura United tengah pekan lalu. Sosok David Da Silva menjadi momok paling menakutkan bagi lawan. Penyerang gaek itu baru saja mencetak brace dan kini memimpin daftar top skor liga dengan 13 gol.
Kondisi berbanding terbalik dialami PSM Makassar. Pasukan Ramang menelan empat kekalahan beruntun, termasuk kekalahan telak 2-4 dari Persita Tangerang. Hasil ini membuat Juku Eja melorot ke posisi 13, hanya terpaut 5 poin dari zona degradasi. Tekanan hebat kini mengarah kepada pelatih kepala Tomas Trucha yang dianggap bertanggung jawab atas merosotnya performa tim.
|Tim
|Prediksi Starting XI
|Malut United
|M. Ridho; Wahyu Prasetyo, Cassio Scheid, Yance Sayuri; Manahati, Tyronne del Pino, Frets Butuan, David Da Silva, Yakob Sayuri.
|PSM Makassar
|Hilman Syah; Yuran Fernandes, Aloisio Neto, Ananda Raehan, Akbar Tanjung, Latyr Fall, Tito Okello, Nermin Haljeta.
Prediksi Skor: Malut United 2-0 PSM Makassar.
