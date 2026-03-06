Preview Malut United vs PSM Makassar: Laskar Kie Raha Siap Benamkan Juku Eja yang Sedang Kritis

Malut United vs PSM Makassar(MI/AI)

STADION Gelora Kie Raha di Ternate akan menjadi saksi duel panas dua tim asal Indonesia Timur dalam lanjutan pekan ke-25 BRI Super League 2025/2026, Sabtu (7/3/2026). Malut United yang tengah berada di puncak performa akan menjamu PSM Makassar yang sedang dilanda krisis hebat, baik di dalam maupun luar lapangan.

Malut United: Si Naga yang Sedang Haus Gol

Laskar Kie Raha saat ini bertengger kokoh di peringkat ke-4 klasemen sementara dengan koleksi 44 poin. Tim asuhan Hendri Susilo ini baru saja memetik kemenangan krusial 1-2 di markas Madura United tengah pekan lalu. Sosok David Da Silva menjadi momok paling menakutkan bagi lawan. Penyerang gaek itu baru saja mencetak brace dan kini memimpin daftar top skor liga dengan 13 gol.

Statistik Kunci: Malut United tercatat sebagai tim paling produktif di Super League 2026 dengan total 48 gol dari 24 pertandingan.

PSM Makassar: Di Ambang Zona Merah dan Isu Pemecatan Pelatih

Kondisi berbanding terbalik dialami PSM Makassar. Pasukan Ramang menelan empat kekalahan beruntun, termasuk kekalahan telak 2-4 dari Persita Tangerang. Hasil ini membuat Juku Eja melorot ke posisi 13, hanya terpaut 5 poin dari zona degradasi. Tekanan hebat kini mengarah kepada pelatih kepala Tomas Trucha yang dianggap bertanggung jawab atas merosotnya performa tim.

Baca juga : Suporter PSM Makassar Dilarang Hadir saat Lawan Malut United di Ternate

People Also Ask: Kondisi Skuad dan Larangan Suporter

Siapa pemain yang absen? Malut United kehilangan Ciro Alves (cedera), Igor Inocencio, dan Wbeymar Angulo (akumulasi kartu).

Malut United kehilangan Ciro Alves (cedera), Igor Inocencio, dan Wbeymar Angulo (akumulasi kartu). Apakah suporter tim tamu boleh hadir? Panitia pelaksana resmi melarang suporter PSM Makassar hadir di Stadion Kie Raha sesuai regulasi keamanan Liga 1.

Panitia pelaksana resmi melarang suporter PSM Makassar hadir di Stadion Kie Raha sesuai regulasi keamanan Liga 1. Kapan kick-off pertandingan? Laga dimulai pukul 19.00 WIB atau 21.00 WIT.

Prediksi Susunan Pemain

Tim Prediksi Starting XI Malut United M. Ridho; Wahyu Prasetyo, Cassio Scheid, Yance Sayuri; Manahati, Tyronne del Pino, Frets Butuan, David Da Silva, Yakob Sayuri. PSM Makassar Hilman Syah; Yuran Fernandes, Aloisio Neto, Ananda Raehan, Akbar Tanjung, Latyr Fall, Tito Okello, Nermin Haljeta.

Prediksi Skor: Malut United 2-0 PSM Makassar.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.