Preview Persita vs Madura United: Misi Pendekar Cisadane Tembus 5 Besar Super League

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PERSITA Tangerang akan menjamu Madura United dalam lanjutan pekan ke-25 Super League 2026 di Stadion Indomilk Arena, Tangerang. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (7/3/2026) pukul 20.30 WIB ini menjadi peluang emas bagi tuan rumah untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara.
Pendekar Cisadane datang dengan modal kepercayaan diri tinggi setelah memetik kemenangan krusial 4-2 atas PSM Makassar di laga terakhirnya. Hasil tersebut membuat tim asuhan Carlos Pena kini nangkring di peringkat ke-6 dengan koleksi 38 poin. Kemenangan atas Laskar Sape Kerrab bisa membawa Persita melesat ke posisi 5 besar, menggeser Persebaya Surabaya.
Sebaliknya, Madura United masih terjebak dalam periode sulit. Tim tamu baru saja menelan kekalahan 1-2 dari Malut United dan masih tertahan di peringkat ke-14 dengan 20 poin. Carlos Eduardo harus memutar otak lebih keras karena lini pertahanan mereka cukup rapuh setelah kebobolan 38 gol sepanjang musim ini.
Dalam lima pertemuan terakhir di kompetisi resmi, Madura United sebenarnya sedikit lebih unggul. Namun, pada putaran pertama musim ini (Agustus 2025), Persita berhasil menahan imbang Madura United dengan skor 1-1 di Bangkalan.
Persita Tangerang (4-3-3): Igor Rodrigues; Muhammad Toha, Javlon Guseynov, Tamirlan Kozubaev, Mario Jardel; Bae Sin-yeong, Eber Bessa, Badrian Ilham; Esal Sahrul, Ramiro Fergonzi, Irsyad Maulana.
Pelatih: Carlos Pena.
Madura United (4-3-3): Wagner Augusto; Ibrahim Sanjaya, Pedro Monteiro, Haudi Abdillah, Koko Ari; Jordy Wehrmann, Jaja, Feby Ramadhan; Lulinha, Maxuel Silva, Noriki Akada.
Pelatih: Carlos Eduardo.
|Kategori
|Persita Tangerang
|Madura United
|Posisi Klasemen
|6
|14
|Poin
|38
|20
|Gol Masuk
|31
|23
|Gol Kemasukan
|23
|38
1. Kapan jadwal Persita vs Madura United?
Pertandingan akan digelar pada Sabtu, 7 Maret 2026, pukul 20.30 WIB.
2. Di mana lokasi pertandingan Persita vs Madura United?
Laga akan berlangsung di Stadion Indomilk Arena, Tangerang.
