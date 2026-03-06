Preview Borneo vs Persebaya Super League 2026: Misi Balas Dendam Pesut Etam

Headline
LANJUTAN pekan ke-25 Super League 2026 akan menyajikan laga big match antara Borneo FC Samarinda melawan Persebaya Surabaya. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Segiri, Samarinda, pada Sabtu (7/3/2026) malam pukul 20.30 WIB.
Duel ini bukan sekadar perebutan tiga poin, melainkan pertaruhan harga diri di papan atas klasemen. Borneo FC yang saat ini berada di peringkat ketiga dengan 50 poin berambisi membalas kekalahan mereka di putaran pertama lalu.
Pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes, menekankan pentingnya konsentrasi penuh. "Kami harus fokus pertandingan demi pertandingan. Sekarang hadapi Persebaya dulu karena ini sangat penting untuk akumulasi poin juara," tegasnya dalam sesi konferensi pers.
Sebaliknya, tim tamu Persebaya Surabaya datang dengan kondisi kurang ideal. Pelatih Bernardo Tavares mengonfirmasi bahwa timnya sedang dihantam badai cedera. Nama-nama seperti Malik Risaldi, Bruno Paraiba, dan Mihailo Perovic kemungkinan besar masih absen.
Selain cedera, lini belakang Bajul Ijo juga kehilangan Catur Pamungkas akibat akumulasi kartu. Koko Ari diprediksi akan turun sejak menit awal untuk menjaga sektor bek kanan dari gempuran Stefano Lilipaly dkk.
Dalam lima pertemuan terakhir di kompetisi resmi, Persebaya Surabaya mendominasi dengan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kali kalah. Namun, bermain di Stadion Segiri selalu menjadi tantangan berat bagi tim tamu mana pun musim ini.
|Tanggal
|Pertandingan
|Skor
|20/12/2025
|Persebaya vs Borneo FC
|2-1
|18/05/2025
|Borneo FC vs Persebaya
|1-1
|20/12/2024
|Persebaya vs Borneo FC
|2-1
Borneo FC (4-3-3): Nadeo Argawinata; Fajar Fathurrahman, Silverio Junior, Ronaldo Rodrigues, Leo Guntara; Kei Hirose, Adam Alis, Berguinho; Stefano Lilipaly, Leo Gaucho, Mariano Peralta.
Persebaya (4-2-3-1): Ernando Ari; Koko Ari, Slavko Damjanovic, Randy May, Mikael Tata; Gilson Costa, Mohammed Rashid; Gali Freitas, Francisco Rivera, Alfan Suaib; Flavio Silva.
