Suporter PSM Makassar Dilarang Hadir saat Lawan Malut United di Ternate

PANITIA Pelaksana (Panpel) pertandingan Liga 1 musim 2025/2026 secara resmi mengeluarkan larangan bagi suporter PSM Makassar untuk hadir langsung di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate. Kebijakan ini diambil menjelang laga krusial antara Malut United FC melawan PSM Makassar yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 7 Maret 2026.

Ketua Local Organizing Committee (LOC), Abdul Mauridz Tuguis, menegaskan bahwa keputusan ini merujuk pada regulasi ketat yang berlaku di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Langkah preventif ini diambil guna menjamin keamanan dan kondusivitas di ibu kota Maluku Utara tersebut.

Dasar Hukum dan Regulasi Larangan Supporter Tamu

Larangan kehadiran suporter Juku Eja di Ternate tidak diputuskan secara sepihak. Mauridz menjelaskan bahwa kebijakan ini berlandaskan pada tiga poin utama:

Pasal 5 Ayat 7 Regulasi Liga 1 (Super League) 2025/2026.

Pasal 141 Kode Disiplin PSSI Tahun 2023.

Rekomendasi resmi dari pihak keamanan setempat.

“Kami selaku panitia pertandingan menyampaikan bahwa suporter tim tamu dilarang hadir di stadion untuk mendukung timnya secara langsung. Keputusan ini adalah bagian dari upaya menjaga kelancaran pertandingan sekaligus menciptakan suasana kompetisi yang sportif,” ujar Mauridz dalam keterangan resminya, Kamis (5/3/2026).

Penting: Panitia ingin memastikan seluruh rangkaian kegiatan pertandingan dapat berlangsung tanpa gangguan serta memberikan rasa aman bagi pemain, ofisial, maupun penonton tuan rumah yang hadir.

Imbauan untuk Manajemen PSM Makassar dan Risiko Sanksi

Panpel Malut United telah menjalin komunikasi intensif dengan manajemen PSM Makassar. Diharapkan, pihak klub lawan dapat mengedukasi seluruh komunitas suporter, baik kelompok resmi maupun non-resmi, agar tidak memaksakan diri datang ke stadion.

Pihak LOC juga mengingatkan adanya konsekuensi serius jika aturan ini dilanggar. Sesuai dengan Kode Disiplin PSSI, pelanggaran terhadap kehadiran suporter tamu dapat berujung pada sanksi denda hingga sanksi administratif lainnya bagi klub yang bersangkutan.

“Koordinasi dengan pihak klub sangat penting agar informasi ini dapat diteruskan kepada seluruh komunitas suporter. Kami berharap imbauan ini dapat dipatuhi demi kebaikan bersama,” tambah Mauridz.

Laga Malut United vs PSM Makassar diprediksi akan menyedot animo tinggi dari masyarakat Maluku Utara. Stadion Gelora Kie Raha diperkirakan akan dipenuhi oleh pendukung tuan rumah (Laskar Kie Raha) dalam lanjutan jadwal Liga 1 pekan ini. (Ant/I-2)