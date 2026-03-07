Hasil Malut United vs PSM Makassar Liga 1 2026, Skor 3-3 Dramatis

Headline
Hujan gol terjadi di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, saat Malut United menjamu PSM Makassar dalam lanjutan Liga 1 2025/2026, Sabtu (7/3/2026). Laga berakhir dengan skor sama kuat 3-3 setelah gol kemenangan tuan rumah dianulir VAR di menit akhir.
Pertandingan berlangsung sangat dinamis, terutama di babak kedua di mana tercipta lima gol tambahan setelah PSM unggul 1-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri Yakob Sayuri.
|Detail Pertandingan
|Informasi
|Skor Akhir
|Malut United 3 - 3 PSM Makassar
|Pencetak Gol Malut
|David da Silva (48', 67'), Tyronne del Pino (52')
|Pencetak Gol PSM
|Yakob Sayuri (38' OG), Savio Roberto (70'), Jacques Medina (87')
|Stadion
|Gelora Kie Raha, Ternate
Skor akhir adalah imbang 3-3.
David da Silva dari Malut United mencetak dua gol (brace).
Pertandingan digelar di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Maluku Utara.
