Hasil Malut United vs PSM Makassar Liga 1 2026, Skor 3-3 Dramatis

Hujan gol terjadi di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, saat Malut United menjamu PSM Makassar dalam lanjutan Liga 1 2025/2026, Sabtu (7/3/2026). Laga berakhir dengan skor sama kuat 3-3 setelah gol kemenangan tuan rumah dianulir VAR di menit akhir.

Ringkasan Pertandingan

Pertandingan berlangsung sangat dinamis, terutama di babak kedua di mana tercipta lima gol tambahan setelah PSM unggul 1-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri Yakob Sayuri.

Detail Pertandingan Informasi Skor Akhir Malut United 3 - 3 PSM Makassar Pencetak Gol Malut David da Silva (48', 67'), Tyronne del Pino (52') Pencetak Gol PSM Yakob Sayuri (38' OG), Savio Roberto (70'), Jacques Medina (87') Stadion Gelora Kie Raha, Ternate

Susunan Pemain Utama

Malut United (4-3-3): Alan Jose; Yance Sayuri, Gustavo Franca, Safrudin Tahar, Igor Inocencio; Wbeymar Angulo, Lucas Cardoso, Tyronne del Pino; Taufik Rustam, David da Silva, Yakob Sayuri.

Alan Jose; Yance Sayuri, Gustavo Franca, Safrudin Tahar, Igor Inocencio; Wbeymar Angulo, Lucas Cardoso, Tyronne del Pino; Taufik Rustam, David da Silva, Yakob Sayuri. PSM Makassar (4-5-1): Hilman Syah; Yuran Fernandes, Aloisio Neto, Victor Luiz, Dusan Lagator; Akbar Tanjung, Daisuke Sakai, Rifky Dwi Septiawan, Victor Dethan, Sheriddin Boboev; Alex Tanque.

Catatan Pertandingan: David da Silva nyaris mencetak hattrick di menit 90+4, namun wasit menganulir gol tersebut setelah melakukan pengecekan melalui Video Assistant Referee (VAR). Hasil ini membuat PSM Makassar belum menang dalam 5 laga terakhir.

People Also Ask (FAQ)

1. Berapa skor akhir Malut United vs PSM Makassar? Skor akhir adalah imbang 3-3.

2. Siapa pencetak gol terbanyak di laga ini? David da Silva dari Malut United mencetak dua gol (brace).