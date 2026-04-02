Arema FC vs Malut United: Misi Bangkit Singo Edan di Kanjuruhan

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
AREMA FC mengusung misi wajib menang saat menjamu Malut United dalam lanjutan kompetisi Super League 2025/2026 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jumat (3/4). Laga ini menjadi momentum krusial bagi skuad Singo Edan untuk memutus tren negatif setelah menelan hasil mengecewakan dalam beberapa pekan terakhir.
Pelatih Arema FC, Marcos Santos, menegaskan bahwa persiapan timnya telah berjalan maksimal. Dalam sesi konferensi pers di Kota Malang, Kamis (2/4), pelatih asal Brasil tersebut menyatakan fokus utama tim adalah pemantapan taktik dan penguatan mental bertanding guna mengamankan poin penuh di hadapan pendukung sendiri.
"Persiapan berjalan dengan luar biasa, skema permainan sudah ada dan diterapkan selama sesi latihan. Tentu, kami menginginkan tiga poin di pertandingan besok," tegas Marcos.
Tantangan berat dihadapi Arema FC karena harus kehilangan sejumlah pilar utama akibat cedera dan akumulasi kartu. Sektor pertahanan menjadi perhatian serius setelah performa yang dinilai kurang maksimal dalam lima laga terakhir, di mana Arema sempat menelan tiga kekalahan beruntun dari Borneo FC, Bali United, dan Bhayangkara FC.
Beberapa pemain andalan yang dipastikan absen antara lain:
Meski demikian, Marcos Santos tetap optimistis dengan kualitas pemain pelapis. "Sewaktu latihan sudah dilakukan antisipasi supaya tidak kebobolan. Pemain pengganti memiliki kualitas sama dengan pilar utama," imbuhnya.
Marcos Santos memberikan perhatian khusus pada lini serang Malut United yang dihuni pemain berpengalaman di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Nama-nama seperti David da Silva, Ciro Alves, dan Tyronne del Pino dinilai sebagai ancaman nyata bagi pertahanan Arema yang sedang pincang.
"Malut United memiliki banyak pemain dengan kualitas di atas rata-rata, khususnya sektor penyerang. Tapi kami tidak mau hanya fokus ke satu, dua, tiga, atau empat pemain saja," kata Marcos.
Senada dengan pelatih, bek Arema FC Rio Fahmi menyatakan kesiapannya untuk mengamankan hasil positif. Ia menilai jeda libur Lebaran memberikan energi tambahan bagi tim untuk memulai kembali kompetisi dengan semangat baru.
"Di tim ini semua pemain punya kualitas, kami sesama pemain sudah saling percaya akan hal itu. Kami selalu punya motivasi lebih ketika harus menghadapi tim yang menduduki papan atas klasemen liga," pungkas Rio.
|Detail Pertandingan
|Informasi
|Kompetisi
|Super League 2025/2026
|Waktu Kick-off
|Jumat, 3 April 2026
|Stadion
|Kanjuruhan, Kabupaten Malang
|Target Tuan Rumah
|3 Poin (Kemenangan Mutlak)
Malut United menahan imbang Arema FC dengan skor 1-1.
Tuan rumah unggul lebih dulu berkat gol Hansamu Yama Pranata pada menit ke-26, yang disamakan David Da Silva dari tendangan penalti pada menit ke-42.
Malut United siap tantang Arema FC di Stadion Kanjuruhan. Meski Arema tampil tanpa pilar utama seperti Dalberto, pelatih Hendri Susilo minta timnya tetap waspada.
Marcos menyampaikan taktik permainan disesuaikan dengan ketersediaan pemain yang dipastikan bisa merumput.
Hasil pertandingan Malut United vs PSM Makassar berakhir imbang 3-3. David da Silva cetak brace, namun gol hattrick-nya dianulir VAR di menit akhir.
PERSAINGAN sengit papan bawah bakal tersaji saat PSM Makassar vs Persis Solo dalam lanjutan Indonesia Super League 2025/2026 di Stadion Gelora BJ Habibie (GBH), Parepare, Sabtu (4/4).
PERSIB Bandung harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 1-1 melawan Borneo FC pada laga lanjutan Indonesia Super League di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (15/3).
PERSIS Solo meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Bali United pada laga pekan ke-25 Indonesia Super League di Stadion Manahan, Surakarta, Kamis (12/3) malam.
Persis Solo wajib menang lawan Bali United di Stadion Manahan (12/3/2026) demi keluar dari dasar klasemen Super League. Cek prediksi dan lineup di sini!
Pelatih Persib Bojan Hodak mewaspadai lini serang Persik Kediri di pekan ke-25 Super League 2025/2026. Simak prediksi dan kondisi terkini skuad Maung Bandung.
