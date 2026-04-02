Arema FC vs Malut United: Misi Bangkit Singo Edan di Kanjuruhan

Pelatih Arema FC Marcos Santos(Antara)

AREMA FC mengusung misi wajib menang saat menjamu Malut United dalam lanjutan kompetisi Super League 2025/2026 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jumat (3/4). Laga ini menjadi momentum krusial bagi skuad Singo Edan untuk memutus tren negatif setelah menelan hasil mengecewakan dalam beberapa pekan terakhir.

Marcos Santos Siapkan Taktik Khusus

Pelatih Arema FC, Marcos Santos, menegaskan bahwa persiapan timnya telah berjalan maksimal. Dalam sesi konferensi pers di Kota Malang, Kamis (2/4), pelatih asal Brasil tersebut menyatakan fokus utama tim adalah pemantapan taktik dan penguatan mental bertanding guna mengamankan poin penuh di hadapan pendukung sendiri.

"Persiapan berjalan dengan luar biasa, skema permainan sudah ada dan diterapkan selama sesi latihan. Tentu, kami menginginkan tiga poin di pertandingan besok," tegas Marcos.

Baca juga : Arema FC Bidik 3 Poin di Kanjuruhan, Meski Tanpa Sejumlah Pemain Kunci

Krisis Lini Pertahanan Singo Edan

Tantangan berat dihadapi Arema FC karena harus kehilangan sejumlah pilar utama akibat cedera dan akumulasi kartu. Sektor pertahanan menjadi perhatian serius setelah performa yang dinilai kurang maksimal dalam lima laga terakhir, di mana Arema sempat menelan tiga kekalahan beruntun dari Borneo FC, Bali United, dan Bhayangkara FC.

Beberapa pemain andalan yang dipastikan absen antara lain:

Dalberto Luan

Matheus Blade

Pablo Oliveira

Wallison Maia

Meski demikian, Marcos Santos tetap optimistis dengan kualitas pemain pelapis. "Sewaktu latihan sudah dilakukan antisipasi supaya tidak kebobolan. Pemain pengganti memiliki kualitas sama dengan pilar utama," imbuhnya.

Baca juga : Hasil Arema FC vs Bali United: Drama 7 Gol, Singo Edan Tumbang

Statistik 5 Laga Terakhir Arema FC:

- Menang: 3-0 vs Semen Padang

- Imbang: 2-2 vs Madura United

- Kalah: vs Borneo FC, Bali United, Bhayangkara FC (3 kekalahan beruntun)

Waspadai Trio Maut Malut United

Marcos Santos memberikan perhatian khusus pada lini serang Malut United yang dihuni pemain berpengalaman di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Nama-nama seperti David da Silva, Ciro Alves, dan Tyronne del Pino dinilai sebagai ancaman nyata bagi pertahanan Arema yang sedang pincang.

"Malut United memiliki banyak pemain dengan kualitas di atas rata-rata, khususnya sektor penyerang. Tapi kami tidak mau hanya fokus ke satu, dua, tiga, atau empat pemain saja," kata Marcos.

Optimisme Rio Fahmi Pasca-Lebaran

Senada dengan pelatih, bek Arema FC Rio Fahmi menyatakan kesiapannya untuk mengamankan hasil positif. Ia menilai jeda libur Lebaran memberikan energi tambahan bagi tim untuk memulai kembali kompetisi dengan semangat baru.

"Di tim ini semua pemain punya kualitas, kami sesama pemain sudah saling percaya akan hal itu. Kami selalu punya motivasi lebih ketika harus menghadapi tim yang menduduki papan atas klasemen liga," pungkas Rio.