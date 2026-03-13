Pelatih: Persis Bermain Sangat Bagus saat Taklukkan Bali United

Pelatih kepala Persis Milomir Seslija.(Dok. Persis Solo/iLeague)

PERSIS Solo meraih kemenangan meyakinkan 3-0 dalam pertandingan Persis Solo vs Bali United pada laga pekan ke-25 Indonesia Super League 2025/2026 di Stadion Manahan, Surakarta, Kamis (12/3) malam.

Persis langsung tampil efektif sejak babak pertama dan berhasil mencetak dua gol untuk memimpin pertandingan. Gol pembuka dicetak Dejan Tumbas pada menit ke-32 sebelum Bruno Gomes menggandakan keunggulan pada menit ke-41.

Memasuki babak kedua, Persis tetap mampu menjaga kendali permainan. Laskar Sambernyawa sempat menambah gol melalui sundulan Bruno Gomes pada 10 menit terakhir pertandingan, namun gol tersebut dianulir karena sang penyerang berada dalam posisi offside.

Baca juga : Persis vs Bali United: Prediksi, Susunan Pemain, dan Misi Keluar Juru Kunci

Gol ketiga akhirnya tercipta pada masa tambahan waktu babak kedua. Bruno Gomes berhasil lolos dari jebakan offside dan mencetak gol keduanya pada menit 90+10 untuk memastikan kemenangan 3-0 bagi Persis.

Pelatih kepala Persis Milomir Seslija mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menjalankan pertandingan sesuai rencana.

"Seperti yang saya katakan sebelumnya, ini akan menjadi permainan yang sangat sulit karena Bali adalah tim yang sangat berbahaya. Tapi saya pikir kita di pertandingan ini bermain sangat bagus. Di babak pertama terutama, kami mendominasi, menang dua gol yang indah, dan membuka peluang mencetak gol lagi," ujar Seslija dikutip dari laman resmi klub.

Baca juga : Hasil Persis Solo vs Bali United 3-0: Laskar Sambernyawa Keluar dari Zona Merah

Ia menjelaskan strategi timnya pada babak kedua adalah memanfaatkan serangan balik setelah unggul dua gol.

"Pada babak kedua, kami ingin memainkan serangan balik karena kami memiliki dua gol. Ditambah kami memiliki pemain yang bisa menggedor pertahanan mereka dan kami tahu bahwa penyerang saya sangat berbahaya di depan," tambahnya.

Seslija juga menilai perkembangan para pemain Persis terus terlihat dari pertandingan ke pertandingan. Ia menegaskan timnya akan terus berjuang hingga akhir kompetisi.

"Menurut saya, sekarang kita berada di posisi yang baik. Kita masih ada sembilan permainan lagi. Dan sekarang kita akan berjuang demi masa depan kita," ujarnya.

Sementara itu, Bruno Gomes mengaku senang dapat mencetak dua gol yang membantu Persis meraih kemenangan.

"Saya senang bisa mencetak gol untuk kemenangan PERSIS. Kemenangan ini menjadi hal yang penting untuk tim ini karena ini hasil yang cukup krusial untuk tim ke depannya. Dan saya mengucapkan terimakasih untuk semuanya, pelatih, pemain dan ofisial karena menampilkan semangat untuk bisa mencapai target yaitu menang," kata Gomes. (H-3)