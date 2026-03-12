Hasil Persis Solo vs Bali United 3-0: Laskar Sambernyawa Keluar dari Zona Merah

Headline
PERSIS Solo berhasil meraih kemenangan krusial dalam lanjutan pekan ke-25 BRI Super League 2025/2026. Bertanding di Stadion Manahan, Solo, pada Kamis (12/3/2026) malam, tim berjuluk Laskar Sambernyawa sukses menang dalam pertandingan Persis Solo vs Bali United dengan skor telak 3-0.
Kemenangan ini membawa dampak signifikan bagi posisi Persis Solo di tabel klasemen. Dengan tambahan tiga poin, Persis kini mengoleksi 20 poin (4 menang, 8 seri, 13 kalah) dan berhasil melejit ke urutan 15, keluar dari zona degradasi. Sementara itu, Bali United harus puas tertahan di posisi 10 dengan raihan 33 poin.
Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persis Solo langsung tampil agresif sejak menit awal. Namun, Bali United hampir mencuri keunggulan di menit ke-6 lewat skema serangan balik. Umpan tarik Campos mengarah ke Irfan Jaya yang berdiri bebas, tetapi bek Nico tampil sigap memotong bola sebelum diamankan oleh Muhammad Riyandi.
Tekanan Bali United berlanjut di menit ke-20. Riyandi kembali melakukan penyelamatan gemilang dengan memotong umpan Kopitovic. Tak lama berselang, gawang Persis nyaris bobol saat tembakan terarah Yachida membentur mistar gawang.
Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan di menit ke-32. Dejan melepaskan tembakan spekulasi dari luar kotak penalti yang menghujam gawang Hauptmeijer. Skor berubah 1-0.
Menjelang akhir babak pertama, tepatnya menit ke-41, Bruno Gomes memperlebar keunggulan. Tembakan kerasnya gagal dibendung kiper lawan, menutup interval pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan tuan rumah.
Memasuki babak kedua, Serdadu Tridatu meningkatkan intensitas serangan. Peluang emas tercipta di menit ke-48 lewat sundulan yang masih menyamping. Menit ke-57, giliran sepakan Ricky Fajrin yang hanya membentur tiang gawang.
Kontroversi terjadi pada menit ke-71 saat wasit memberikan penalti untuk Bali United. Namun, setelah melakukan intervensi Video Assistant Referee (VAR), wasit membatalkan keputusan tersebut karena Boris Kopitovic tertangkap dalam posisi offside.
Laga sempat terhenti cukup lama di menit ke-79. Kiper Persis, Muhammad Riyandi, mengalami cedera serius setelah bertabrakan dengan Jens Raven dan rekan setimnya saat mencoba mengamankan bola. Riyandi harus ditandu keluar dan digantikan oleh Vukasin pada menit ke-85.
Meski kehilangan kiper utama, Persis justru menambah keunggulan di menit ke-89. Gol ketiga tersebut memastikan kemenangan mutlak 3-0 bagi Laskar Sambernyawa hingga peluit panjang dibunyikan.
