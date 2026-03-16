Marc Klok Sesalkan Persib Gagal Bawa Pulang Tiga Poin dari Samarinda

Pemain Persib Bandung, Marc Klok.(Dok. MI)

PERSIB Bandung harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 1-1 melawan Borneo FC pada laga lanjutan Indonesia Super League 2025/2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (15/3).

Pemain Maung Bandung, Marc Klok, mengaku tidak sepenuhnya puas dengan hasil tersebut meski tetap bersyukur timnya terhindar dari kekalahan di kandang lawan.

Ia menegaskan target utama timnya saat menyambangi Samarinda adalah meraih kemenangan penuh. Klok merasa Persib kehilangan dua poin penting yang seharusnya bisa dibawa pulang untuk memperkuat posisi di klasemen.

Baca juga : Borneo FC vs Persib Bandung, Penalti Larut Mariano Peralta Buyarkan Kemenangan Maung Bandung

Kendati demikian, ia menekankan pentingnya bagi seluruh skuad untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh atas performa di lapangan.

"Kami tidak senang dengan hasil ini karena kami datang ke sini untuk mengambil tiga poin. Kami harus berbenah. Yang penting kami tidak kalah, tapi hasilnya bisa lebih baik tadi," ujar Klok seperti dikutip dari laman resmi klub.

Hasil imbang itu menjadi catatan bagi Persib untuk segera memperbaiki efektivitas permainan sebelum melakoni laga berikutnya.

Klok berharap momentum itu menjadi bahan evaluasi agar tim bisa tampil lebih maksimal dan kembali ke jalur kemenangan pada pertandingan mendatang.

"Kami harus berbenah. Yang penting kita tidak kalah, tapi hasil bisa lebih baik tadi," imbuhnya. (H-3)