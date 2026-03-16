Marc Klok Sesalkan Persib Gagal Bawa Pulang Tiga Poin dari Samarinda

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
PERSIB Bandung harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 1-1 melawan Borneo FC pada laga lanjutan Indonesia Super League 2025/2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (15/3).
Pemain Maung Bandung, Marc Klok, mengaku tidak sepenuhnya puas dengan hasil tersebut meski tetap bersyukur timnya terhindar dari kekalahan di kandang lawan.
Ia menegaskan target utama timnya saat menyambangi Samarinda adalah meraih kemenangan penuh. Klok merasa Persib kehilangan dua poin penting yang seharusnya bisa dibawa pulang untuk memperkuat posisi di klasemen.
Kendati demikian, ia menekankan pentingnya bagi seluruh skuad untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh atas performa di lapangan.
"Kami tidak senang dengan hasil ini karena kami datang ke sini untuk mengambil tiga poin. Kami harus berbenah. Yang penting kami tidak kalah, tapi hasilnya bisa lebih baik tadi," ujar Klok seperti dikutip dari laman resmi klub.
Hasil imbang itu menjadi catatan bagi Persib untuk segera memperbaiki efektivitas permainan sebelum melakoni laga berikutnya.
Klok berharap momentum itu menjadi bahan evaluasi agar tim bisa tampil lebih maksimal dan kembali ke jalur kemenangan pada pertandingan mendatang.
"Kami harus berbenah. Yang penting kita tidak kalah, tapi hasil bisa lebih baik tadi," imbuhnya. (H-3)
Nama Marc Klok masuk dalam daftar Garuda Calling perdana di era John Herdman.
Prediksi susunan pemain Persib Bandung vs Madura United pekan ke-23 Liga 1 2026. Maung Bandung bidik rekor kandang sempurna tanpa Bojan Hodak.
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menegaskan laga kontra Persita Tangerang di pekan ke-22 Super League 2025/26 akan berjalan sulit meski dimainkan di Stadion GBLA.
Jelang laga Lion City Sailors vs Persib Bandung, Thom Haye dan Marc Klok mengungkapkan keyakinan mereka. Persib siap tampil maksimal u
Permainan buruk Marc Klok membuat ia menuai hujatan netizen melalui media sosialnya.
PERSIS Solo meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Bali United pada laga pekan ke-25 Indonesia Super League di Stadion Manahan, Surakarta, Kamis (12/3) malam.
Persis Solo wajib menang lawan Bali United di Stadion Manahan (12/3/2026) demi keluar dari dasar klasemen Super League. Cek prediksi dan lineup di sini!
Pelatih Persib Bojan Hodak mewaspadai lini serang Persik Kediri di pekan ke-25 Super League 2025/2026. Simak prediksi dan kondisi terkini skuad Maung Bandung.
Cek jadwal siaran langsung Persib Bandung vs Persik Kediri malam ini, 9 Maret 2026. Lengkap dengan info stadion, klasemen, dan link streaming Indosiar.
Hasil Arema FC vs Bali United berakhir dengan skor 3-4. Hat-trick Dalberto gagal selamatkan Singo Edan dari kekalahan dramatis di Stadion Kanjuruhan.
