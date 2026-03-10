Marc Klok: FIFA Series 2026 Jadi Babak Baru Timnas Indonesia di Bawah John Herdman

Pemain timnas Indonesia Marc Klok berlatih di Lapangan A, Senayan, Jakarta(MI/BRIYANBODO HENDRO)

GELANDANG Persib Bandung, Marc Klok, menegaskan bahwa turnamen FIFA Series 2026 merupakan momentum krusial bagi tim nasional Indonesia. Ajang ini menandai dimulainya era baru Skuad Garuda di bawah komando pelatih anyar asal Inggris, John Herdman.

Menurut Klok, kehadiran staf kepelatihan baru membawa perubahan fundamental dalam persiapan tim. Segalanya harus dimulai dari titik nol, baik dari segi pemahaman taktik maupun adaptasi antarpemain di lapangan.

"Turnamen ini sangat penting karena semua orang tahu sekarang ada staf pelatih yang baru. Semuanya dimulai lagi dari nol, dengan filosofi dan gaya bermain yang berbeda," ujar Klok sebagaimana dikutip dari laman resmi Persib, Senin (9/3).

Wajah Baru dalam Garuda Calling

Nama Marc Klok masuk dalam daftar Garuda Calling perdana di era Herdman. Ia menjadi bagian dari 41 pemain skuad sementara yang dipanggil untuk mempersiapkan diri menghadapi rangkaian pertandingan internasional tersebut.

Dari internal Persib Bandung, Klok tidak sendirian. Ia dipanggil bersama dua rekan setimnya, yakni Beckham Putra dan Eliano Reijnders.

Namun, lini tengah Indonesia dipastikan kehilangan sosok Thom Haye. Pemain yang biasanya menjadi pilar tersebut harus absen lantaran menjalani sanksi larangan bertanding empat laga akibat pelanggaran pada pertandingan terakhir putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak.

Kesan Profesionalisme John Herdman

Klok mengaku telah menjalin komunikasi intens dengan John Herdman mengenai visi jangka panjang timnas. Gelandang pemilik 21 caps untuk tim Garuda ini mengaku terkesan dengan kedisiplinan dan struktur tim yang mulai dibangun oleh pelatih yang sukses membawa Kanada kembali ke Piala Dunia 2022 tersebut.

Klok menilai pendekatan Herdman sangat menekankan pada kolektivitas tim di atas kepentingan pribadi. Hal ini dianggapnya sebagai fondasi yang kuat untuk membangun identitas baru sepak bola Indonesia.

"Kami sudah berbicara cukup lama tentang ide-idenya dan strategi yang dia inginkan. Dia sangat profesional dan menekankan bahwa tim lebih penting daripada individu. Saya sangat mendukung strukturnya yang jelas," tutur Klok.

Menakar Kekuatan di FIFA Series

Pada turnamen FIFA Series nanti, Indonesia dijadwalkan akan menjajal kekuatan Saint Kitts dan Nevis pada 27 Maret 2026.

Di saat yang bersamaan, tim Eropa, Bulgaria, akan berhadapan dengan Kepulauan Solomon. Format turnamen ini akan mempertemukan pemenang serta tim yang kalah dari kedua laga tersebut pada pertandingan selanjutnya yang digelar 30 Maret.

Seluruh rangkaian pertandingan FIFA Series ini rencananya akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Menanggapi potensi lawan, Klok secara khusus menyoroti kekuatan Bulgaria yang kini menduduki peringkat 87 dunia.

"Saya tahu Bulgaria kuat. Postur mereka besar, tinggi, dan bermain sepak bola langsung (*direct*). Mereka mungkin tidak banyak kombinasi, tapi sangat efektif," pungkas Klok. (Ant/Z-1)