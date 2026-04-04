04/4/2026 17:17
Persib vs Semen Padang :  Empat Pemain Absen Melawan Maung Bandung di Liga 1
Pelatih Semen Padang Imran Nahumarury(Instagram/@semenpadangfcid)

EMPAT pemain Semen Padang FC tak diturunkan dalam pertandingan lanjutan Liga 1 Persib vs Semen Padang BRI Super League yang berlangsung, Minggu (5/4) di Stadion GOR Haji Agus Salim, Kota Padang, Sumatra Barat.

Pelatih Semen Padang FC Imran Nahumarury menyesalkan hal itu. Sebab rivalnya di laga kandang merupakan salah satu grup di atas papan klasemen Liga 1.

Keempat pemain yang dipastikan tak dapat bermain yakni Alhassan Wakaso, Jaime Giraldo, Armando Oropa dan Samuel Simanjuntak.

"Sangat disayangkan, karena kalau ada mereka akan menambah opsi saya," ujar Imran dikutip Sabtu (4/4).

Meskipun demikian, ia optimistis para pemain Semen Padang dapat menggantikan peran empat pemain yang absen. 

Ia menegaskan bahwa permainan sepak bola merupakan kerja tim.

"Saya percaya mereka bisa menggantikan beberapa pemain yang tidak bisa tampil," sambung dia. 

Para pemain, sambungnya, telah berlatih. Taktik pertandingan pun disusun dengan sejumlah opsi. 

Pertandingan melawan Persib di Liga1 besok malam menjadi laga krusial bagi Semen Padang. Klub asal Sumatra Barat ini perlu menang untuk selamat dari zona degradasi. (Ant/H-4)



Editor : Indriyani Astuti
