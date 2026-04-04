Persib vs Semen Padang :  Empat Pemain Absen Melawan Maung Bandung di Liga 1

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
EMPAT pemain Semen Padang FC tak diturunkan dalam pertandingan lanjutan Liga 1 Persib vs Semen Padang BRI Super League yang berlangsung, Minggu (5/4) di Stadion GOR Haji Agus Salim, Kota Padang, Sumatra Barat.
Pelatih Semen Padang FC Imran Nahumarury menyesalkan hal itu. Sebab rivalnya di laga kandang merupakan salah satu grup di atas papan klasemen Liga 1.
Keempat pemain yang dipastikan tak dapat bermain yakni Alhassan Wakaso, Jaime Giraldo, Armando Oropa dan Samuel Simanjuntak.
"Sangat disayangkan, karena kalau ada mereka akan menambah opsi saya," ujar Imran dikutip Sabtu (4/4).
Meskipun demikian, ia optimistis para pemain Semen Padang dapat menggantikan peran empat pemain yang absen.
Ia menegaskan bahwa permainan sepak bola merupakan kerja tim.
"Saya percaya mereka bisa menggantikan beberapa pemain yang tidak bisa tampil," sambung dia.
Para pemain, sambungnya, telah berlatih. Taktik pertandingan pun disusun dengan sejumlah opsi.
Pertandingan melawan Persib di Liga1 besok malam menjadi laga krusial bagi Semen Padang. Klub asal Sumatra Barat ini perlu menang untuk selamat dari zona degradasi. (Ant/H-4)
Kemenangan atas Semen Padang menjadi sinyal awal yang meyakinkan bagi Persib dalam misi mempertahankan mahkota juara Super League.
Pelatih Bojan Hodak menilai kemenangan di laga Persib vs Semen Padang di laha pembuka sangat penting di awal musim.
Persib Bandung sukses meraih kemenangan 2-0 atas Semen Padang dalam pertandingan perdana Super League musim ini.
Uilliam Barros Persib langsung mencuri perhatian publik sepak bola Indonesia usai mencetak gol pertama pada laga pembuka Persib vs Semen Padang di ajang Super League 2025/2026, Sabtu (9/8).
Persib unggul 1-0 atas Semen Padang di babak pertama Super League 2025/2026. Gol Uilliam Barros jadi pembeda di laga pembuka musim ini.
