Persib vs Semen Padang: Maung Bandung Mulai Super League dengan Kemenangan 2-0

Persib menang 2-0 atas Semen Padang(Dok. Persib)

PERSIB Bandung sukses meraih kemenangan 2-0 atas Semen Padang dalam pertandingan perdana Indonesia Super League musim ini. Gol dari Uilliam Barros dan Febri Hariyadi memastikan tiga poin untuk Persib, yang kini memulai perjalanan mereka dalam mempertahankan gelar juara.

Bertanding di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu, 9 Agustus 2025, Persib tampil dominan sejak menit pertama. Julio Cesar hampir membuka skor pada menit ke-14, namun sundulannya masih melebar dari gawang Semen Padang.

Pada menit ke-21, Persib kembali mengancam. Tembakan keras Berguinho ke sudut kiri gawang berhasil ditepis oleh kiper Arthur Augusto. Tidak lama setelah itu, pada menit ke-23, tendangan bebas Wiliam Marcilio melambung tinggi di atas gawang.

Semen Padang berusaha bertahan, namun pertahanan mereka diuji terus-menerus. Pada menit ke-29, Berguinho mendapat peluang lagi melalui tendangan bebas, namun lagi-lagi Arthur mampu menggagalkannya. Pada menit ke-37, umpan terobosan dari Frans Putros kepada Berguinho hampir membuahkan hasil, tetapi tembakan Berguinho kembali diselamatkan oleh Arthur.

Akhirnya, Persib Bandung membuka keunggulan pada menit ke-40. Tembakan Marc Klok yang diblok Herwin Tri Saputra jatuh ke kaki Uilliam Barros, yang dengan tenang menyarangkan bola ke sudut kanan gawang Semen Padang. Skor 1-0 bertahan hingga akhir babak pertama.

Di babak kedua, Semen Padang mulai mengancam. Pada menit ke-71, Bruno Gomes melepaskan tembakan jarak jauh yang mengarah ke gawang Teja Paku Alam, namun kiper Persib itu berhasil menggagalkannya.

Pada menit ke-90, Persib akhirnya memastikan kemenangan mereka. Sebuah serangan balik yang dimulai oleh Saddil Ramdani diakhiri dengan tembakan jarak jauh dari Febri Hariyadi yang mengecoh kiper Arthur, mengubah skor menjadi 2-0. Skor ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, mengunci kemenangan pertama Persib di Super League musim ini.

Dengan hasil ini, Persib Bandung berada di puncak klasemen sementara dengan tiga poin, unggul selisih gol dari Borneo FC dan PSIM Yogyakarta yang juga meraih kemenangan di pekan perdana. Sebaliknya, Semen Padang harus puas berada di dasar klasemen tanpa poin.

Susunan Pemain:

Persib: Teja Paku Alam; Frans Putros, Patricio Matricardi, Júlio César, Kakang Rudianto; Luciano Guaycochea (Dedi Kusnandar 90+2'), Wiliam Marcílio (Adam Alis 76'), Marc Klok (Robi Darwis 90+2'); Berguinho (Saddil Ramdani 76'), Uilliam Barros, Beckham Putra (Febri Hariyadi 76').

Semen Padang: Arthur Augusto; Zidane Afandi (Hamdi Sula 70'), Ângelo Meneses, Herwin Tri Saputra (Ambrizal Umanailo 78'), Leo Guntara; Filipe Chaby (Irsyad Maulana 64'), Rosad Setiawan (Ripal Wahyudi 46'), Alhassan Wakaso; Bruno Gomes, Cornelius Stewart, Firman Juliansyah (Armando Oropa 46'). (Z-10)