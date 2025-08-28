Thom Haye ke Persib, Pemain Diaspora Timnas Cari Menit Bermain

Thom Haye.(Youtube Persib)

KEPINDAHAN Thom Haye ke Persib Bandung menambah daftar pemain diaspora di timnas Indonesia yang memilih melanjutkan karier di liga Tanah Air. Fenomena tersebut dinilai pengamat sepak bola Kesit Budi Handoyo berkaitan erat dengan kebutuhan sang pemain untuk mendapat menit bermain secara reguler.

Haye yang berusia 30 tahun itu mengikuti jejak Rafael Struick dan Jordi Amat yang lebih dulu hijrah ke klub Indonesia untuk bermain di Super League. Eks pemain Almere City di Eredivisie Belanda itu diikat kontrak dua tahun.

"Buat Indonesia dengan hadirnya Thom Haye, Rafael Struick, bermain di Super League asik-asik saja. Paling tidak pertama masyarakat Indonesia bisa melihat langsung performa dari Thom Haye dan Rafael Struick karena akan bermain reguler di Super League," kata Kesit saat dihubungi, Kamis (28/8).

"Kita bisa melihat langsung bagaimana kemampuan mereka yang sebenarnya," ujar Kesit.

Menurutnya, faktor kesempatan tampil secara konsisten menjadi alasan penting. Bermain di Eropa tidak selalu menjamin posisi utama, terlebih bila usia sang pemain sudah terbilang veteran atau pun performa dianggap tak lagi sesuai standar.

"Mungkin di Eropa dianggap performanya sudah tidak memungkinkan lagi untuk bersaing di klub-klub Eropa. Walaupun misalnya ada klub Eropa yang merekrut mereka, jaminan untuk bisa tampil reguler kan belum pasti juga. Ini akan membuat mereka juga akan kekurangan menit bermain," lanjutnya.

Kesit menilai liga Indonesia bisa membuka peluang lebih besar bagi pemain diaspora untuk tampil penuh, meski kualitas kompetisi belum selevel Eropa. Meski begitu, ia berharap kepindahan para pemain diaspora tidak membuat performa mereka menurun.

"Cuma segi kualitas yang harus diakui dan disadari juga. Kualitas liga kita kan belum sebagus Eropa. Di Eropa kalau bermain di klub kasta kedua kan tetap saja grade-nya beda dengan kasta tertinggi di Indonesia. Tetap di Eropa masih lebih kompetitif," jelasnya.

"Harapannya semoga kualitas atau performa mereka bisa meningkat, jangan sampai justru drop karena kualitas kompetisi kita memang masih belum sebagus di Eropa di mana mereka biasa bersaing," tegas Kesit.

Dengan kedatangan Thom Haye, tercatat ada tiga pemain diaspora timnas senior yang kini bermain di Super League. Rafael Struick di Dewa United, Jordi Amat bersama Persija Jakarta, dan terbaru Thom Haye di Persib Bandung. Sementara di timnas level kelompok umur, ada Jens Raven yang memperkuat Bali United. (I-2)