Ketum PSSI Apresiasi Keputusan Thom Haye Pindah ke Indonesia Gabung Persib

THOM Haye resmi dimumkan sebagai pemain baru Persib Bandung. Kepindahan gelandang berdarah Belanda-Indonesia itu menambah deretan pemain timnas Indonesia yang memilih berkarier di kompetisi Tanah Air.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menilai keputusan tersebut merupakan hak pribadi Haye sebagai seorang profesional. Ia menegaskan federasi memberikan apresiasi penuh bagi para pemain diaspora yang ingin mengembangkan karier di Indonesia.

“Kalau saya melihat para pemain diaspora kita yang ingin membantu liga kita, ya kita harus apresiasi karena kan pilihan-pilihannya masing-masing individu sebagai pemain profesional, mereka dapat kesempatan main di mana pun,” ujar Erick kepada wartawan, Rabu (27/8).

Menurutnya, keputusan pemain untuk berkarier di Indonesia juga sejalan dengan tren pesepak bola dari negara lain yang tertarik bermain di Indonesia Namun, Erick menekankan pentingnya pembenahan terkait regulasi perekrutan pemain.

Lebih jauh, Erick juga mendorong peningkatan kualitas pemain asing yang tampil di Super League. Ia ingin agar ke depan, liga menerapkan standar lebih ketat seperti halnya kompetisi di negara lain.

“Yang terpenting yang saya bilang sama liga, perbaikan sistem daripada liga mengenai standarisasi agen-agen pemain,” tegasnya.

“Saya juga meminta standarisasi pemain asing yang main di liga ditingkatkan. Seperti ada aturan di beberapa negara lain. Jadi supaya pemain asing yang bermain di liga ini memang kualitasnya bagus,” jelas Erick.

Sejauh ini, ada tiga pemain timnas senior yang pindah ke liga Indonesia yakni Rafael Struick (Dewa United), Jordi Amat (Persija), dan teranyar Thom Haye (Persib). Pemain timnas kelompok umur yakni Jens Raven juga bermain di Indonesia membela Bali United. (H-4)