PSSI Rekrut Alexander Zwiers Jadi Dirtek, Ini Profilnya

Alexander Zwiers(Dok. PSSI)

POSISI direktur teknik (dirtek) PSSI yang definitif akhirnya resmi diisi setelah dua tahun kosong. PSSI mengumumkan perekrutan Alexander Zwiers sebagai dirtek baru.

Pengumuman disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (25/8) malam.

Direktur teknik baru diharapkan bisa membawa perubahan dalam pengembangan sepak bola Indonesia.

Zwiers yang merupakan asal Belanda tercatat punya rekam jejak pada posisi teknis di Eropa, Asia, dan Amerika. Dia dikenal dalam pengembangan program pendidikan kepelatihan. Dia tercatat pernah menjadi dirtek federasi sepak bola Yordania pada 2019.

Alexander Zwiers pernah berkarier sebagai pelatih tim akademi klub Belanda seperti SC Cambuur dan FC Groningen.

Dia kemudian pernah memimpin tim U-15 Qatar. Dia juga tercatat pernah menjadi pelatih akademi klub Qatar seperti Al Garafa dan Al Ahli.

Zwiers juga disebut pernah bekerja sama dengan Johan Cruyff pada posisi teknis di klub Meksiko, Chivas de Guadalajara. Adapun putra Cruyyf yakni Jordi saat ini menjadi penasihat teknis di timnas Indonesia.

Zwiers juga tercatat pernah menjadi direktur teknik di klub UEA dan Kazakhstan.Posisi dirtek PSSI lowong selama dua tahun setelah terakhir dijabat Indra Sjafri pada 2023. Indra Sjafri dikemudian diberi tugas melatih timnas kelompok umur dan terakhir menangani U-20 di Piala Asia. (M-3)