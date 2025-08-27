Taiwan Gantikan Kuwait di FIFA Matchday September Nanti

Ilustrasi: pesepak bola Indonesia Asnawi Mangkualam (kanan) mencoba melewati dua pesepak bola Taiwan(Dok.PSSI)

RENCANA laga uji coba Tim Nasional Indonesia kontra Kuwait pada FIFA Matchday September batal digelar. Kepastian itu menyusul surat resmi yang diterima Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dari Asosiasi Sepak Bola Kuwait (KFA) pada 21 Agustus lalu yang menyatakan pembatalan secara sepihak.

Sebagai pengganti, skuad Garuda akan menjajal kekuatan Taiwan dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, masing-masing pada 5 dan 8 September 2025.

Dua laga tersebut menjadi bagian dari persiapan menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir membenarkan pihaknya telah menerima pemberitahuan resmi dari Kuwait terkait pembatalan tersebut.

"Kami sudah dapat surat konfirmasi dari Kuwait," ujar Erick.

Erick menjelaskan, dalam surat itu KFA juga membatalkan partisipasi mereka pada salah satu turnamen di Uni Emirat Arab (UEA). Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan dibalik keputusan tersebut.

"Tentu kita sekarang fokuskan untuk pertandingan lawan Lebanon. Kemarin saya sudah bicara dengan Patrick Kluivert. Dengan ini mungkin bagus juga buat latihan lebih lama," ucap Menteri BUMN itu.

Tim asuhan Patrick Kluivert kini bersiap menghadapi Lebanon pada 8 September 2025. Uji coba internasional itu akan menjadi pemanasan penting sebelum berjumpa Irak dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia pada Oktober mendatang. (Ndf/M-3)