Taiwan Gantikan Kuwait di FIFA Matchday September Nanti

RENCANA laga uji coba Tim Nasional Indonesia kontra Kuwait pada FIFA Matchday September batal digelar. Kepastian itu menyusul surat resmi yang diterima Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dari Asosiasi Sepak Bola Kuwait (KFA) pada 21 Agustus lalu yang menyatakan pembatalan secara sepihak.
Sebagai pengganti, skuad Garuda akan menjajal kekuatan Taiwan dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, masing-masing pada 5 dan 8 September 2025.
Dua laga tersebut menjadi bagian dari persiapan menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir membenarkan pihaknya telah menerima pemberitahuan resmi dari Kuwait terkait pembatalan tersebut.
"Kami sudah dapat surat konfirmasi dari Kuwait," ujar Erick.
Erick menjelaskan, dalam surat itu KFA juga membatalkan partisipasi mereka pada salah satu turnamen di Uni Emirat Arab (UEA). Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan dibalik keputusan tersebut.
"Tentu kita sekarang fokuskan untuk pertandingan lawan Lebanon. Kemarin saya sudah bicara dengan Patrick Kluivert. Dengan ini mungkin bagus juga buat latihan lebih lama," ucap Menteri BUMN itu.
Tim asuhan Patrick Kluivert kini bersiap menghadapi Lebanon pada 8 September 2025. Uji coba internasional itu akan menjadi pemanasan penting sebelum berjumpa Irak dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia pada Oktober mendatang. (Ndf/M-3)
Taiwan dengan cepat merespons undangan Indonesia.
Pembatalan tersebut membawa dampak kerugian finansial, mengingat tiket pertandingan telah lebih dulu dijual dengan harga mulai dari Rp75 ribu hingga Rp250 ribu.
PSSI kini mengalihkan fokus persiapan Garuda Muda untuk menghadapi Libanon.
Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans akan dicoba untuk memperkuat timnas senior Indonesia pada FIFA Matchday awal September mendatang.
Manajer timnas Indonesia Sumardji mengungkapkan semua pemain skuad Garuda, baik yang merumput di BRI Super League maupun di luar negeri, akan berkumpul di Surabaya pada 1 September 2025.
Turnamen akan dibuka pada 2 September 2025 dengan laga Kuwait menghadapi Libanon.
Bagi Klok, pemanggilan ini terasa istimewa karena menjadi yang pertama kali di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert.
