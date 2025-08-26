PSSI Cari Pengganti Kuwait di Garuda Championship Series 2025

Ketua Umum PSSI Erick Thohir (tengah).(MI/USMAN ISKANDAR)

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan bahwa pihaknya tengah mencari lawan baru bagi timnas Indonesia pada FIFA Match Day September setelah timnas Kuwait secara mendadak membatalkan uji coba yang sudah dijadwalkan.

Erick menjelaskan pembatalan tersebut membawa dampak kerugian finansial, mengingat tiket pertandingan telah lebih dulu dijual dengan harga mulai dari Rp75 ribu hingga Rp250 ribu.

“Ya, pasti ada (kerugian). Makanya kita berupaya mencari lawan tanding,” kata Erick di Hotel Mulia, Jakarta, dalam acara pengenalan Alexander Zwiers sebagai Direktur Teknik baru, Senin.

Baca juga : Kuwait Batal Tampil Lawan Timnas Indonesia di Garuda Championship Series, Ini Penjelasan PSSI

Pertandingan melawan Kuwait awalnya dijadwalkan bersamaan dengan laga kontra Lebanon pada 8 September dalam ajang Garuda Championship Series di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dengan mundurnya Kuwait yang menempati peringkat 138 dunia, kini Garuda hanya memiliki jadwal menghadapi Lebanon, yang saat ini berada di peringkat 112 dunia.

Erick mengaku kecewa atas keputusan tersebut karena laga uji coba ini merupakan bagian penting dari persiapan menuju Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat pada Oktober mendatang, di mana Indonesia akan berhadapan dengan tim kuat dari Timur Tengah, yakni Arab Saudi dan Irak.

“Kami tentu sangat menyesal karena kita sudah jauh-jauh hari. Semua sudah terkunci. Kita punya planning melawan tim Timur Tengah, Kuwait dan Lebanon,” ungkap Erick.

Baca juga : Bertandang ke Kuwait, Timnas Siap Kerja Keras Rebut Tiket Piala Asia

“Awalnya kami juga boleh bertafsir buruk ya. Ini ada sabotase apa lagi mau uji coba aja susah sekali gitu. Tapi kembali kalau kita lihat rupanya Kuwait juga mundur dari turnamen yang lain,” tambah Erick.

Sebagai tindak lanjut, Erick menegaskan PSSI telah mengirimkan surat protes resmi kepada Federasi Sepak Bola Kuwait (KFA) serta melaporkan hal ini ke Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) karena pembatalan pertandingan tersebut.

“Nah itu yang mungkin ada isu internal saya tidak mau menuduh. Tetapi kami sudah melayangkan surat keras kepada Kuwait. Dan kita tidak tahu baru beberapa hari persiapan sudah siap. Nah kita juga akan melaporkan ke AFC,” ujar Erick. (Ant/I-3)