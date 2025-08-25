Daftar Tim Lolos ke Semifinal Piala AFF Putri U-16 2025

Piala AFF Putri U-16 2025.(DOK PSSI)

DUA tim sudah mengunci tempat di babak semifinal Piala AFF Putri U-16 2025. Indonesia dan Australia sama-sama tampil meyakinkan di fase grup hingga memastikan tiket lebih awal.

Garuda Pertiwi muda sukses melaju setelah mengalahkan Malaysia dengan skor 3-1 di Stadion Manahan, Solo, Minggu (24/8) malam WIB.

Kemenangan tersebut menjadi penentu bagi anak asuh Timo Scheunemann untuk menutup fase grup A di posisi teratas dengan koleksi enam poin.

Baca juga : Erick Thohir Ucapkan Selamat untuk Timnas Putri yang Juarai Piala AFF

Hasil itu membuat Indonesia lolos sebagai juara grup dengan catatan apik yaitu dua kemenangan, sembilan gol, dan hanya sekali kebobolan.

Selain Indonesia, Australia juga memastikan diri lolos usai mendominasi Grup C. Tim muda Negeri Kanguru tampil perkasa dengan meraih kemenangan di dua laga. Mereka menundukkan Thailand 2-1 sebelum mengakhiri fase grup dengan kemenangan 3-0 atas Singapura.

Meski demikian, lawan yang akan dihadapi Indonesia pada babak semifinal masih menunggu kepastian. Garuda Pertiwi berpeluang menghadapi runner-up Grup B atau juara Grup C.

Dengan situasi tersebut, kemungkinan duel melawan Australia pun masih terbuka.

Persaingan di Grup B sendiri masih sengit. Pertemuan antara Vietnam dan Myanmar pada laga pamungkas akan menjadi penentu tim yang berhak menyusul ke semifinal. (I-3)