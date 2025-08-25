Daftar Tim Lolos ke Semifinal Piala AFF Putri U-16 2025

Headline
DUA tim sudah mengunci tempat di babak semifinal Piala AFF Putri U-16 2025. Indonesia dan Australia sama-sama tampil meyakinkan di fase grup hingga memastikan tiket lebih awal.
Garuda Pertiwi muda sukses melaju setelah mengalahkan Malaysia dengan skor 3-1 di Stadion Manahan, Solo, Minggu (24/8) malam WIB.
Kemenangan tersebut menjadi penentu bagi anak asuh Timo Scheunemann untuk menutup fase grup A di posisi teratas dengan koleksi enam poin.
Hasil itu membuat Indonesia lolos sebagai juara grup dengan catatan apik yaitu dua kemenangan, sembilan gol, dan hanya sekali kebobolan.
Selain Indonesia, Australia juga memastikan diri lolos usai mendominasi Grup C. Tim muda Negeri Kanguru tampil perkasa dengan meraih kemenangan di dua laga. Mereka menundukkan Thailand 2-1 sebelum mengakhiri fase grup dengan kemenangan 3-0 atas Singapura.
Meski demikian, lawan yang akan dihadapi Indonesia pada babak semifinal masih menunggu kepastian. Garuda Pertiwi berpeluang menghadapi runner-up Grup B atau juara Grup C.
Dengan situasi tersebut, kemungkinan duel melawan Australia pun masih terbuka.
Persaingan di Grup B sendiri masih sengit. Pertemuan antara Vietnam dan Myanmar pada laga pamungkas akan menjadi penentu tim yang berhak menyusul ke semifinal. (I-3)
Timnas putri Indonesia sukses menjuarai Piala AFF Putri 2024 usai mengalahkan timnas Kamboja dengan skor 3-1 pada laga final yang digelar di Stadion Nasional New Laos, Vientiane, Kamis (5/12).
Indonesia adalah tim ketujuh yang berhasil menjadi kampiun di Piala AFF Putri.
Laga timnas putri Indonesia vs Kamboja berlangsung di New Laos National Stadium, Vientiane, Kamis (5/12) pukul 19.30 WIB.
Timnas Indonesia akan melawan Timnas Kamboja di babak final Piala AFF Putri 2024 yang digelar di Stadion Nasional New Laos, Vientiane, Kamis (5/12).
Claudia Scheunemann menegaskan skuad Garuda Pertiwi siap melakukan segalanya di partai final versus timnas Kamboja, Kamis (5/12), demi meraih gelar juara Piala AFF Putri 2024.
Turnamen akan dibuka pada 2 September 2025 dengan laga Kuwait menghadapi Libanon.
Kondisi fisik dan adaptasi skuad Garuda Muda semakin membaik setelah dua kali menjalani latihan di arena pertandingan.
Bagi Klok, pemanggilan ini terasa istimewa karena menjadi yang pertama kali di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert.
Berdasarkan surat resmi PSSI, Robi diminta bergabung dengan skuad Garuda Muda di Surabaya pada 25 hingga 31 Agustus 2025.
Salah satu nama yang menjadi sorotan ialah Marc Klok yang akhirnya kembali dipanggil timnas setelah absen selama satu tahun.
