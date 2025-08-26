Sidang Gugat Cerai Pratama Arhan dan Azizah Salsha Hanya Diwakili Kuasa Hukum Masing-masing

Pratama Arhan.(Instagram/@pratamaarhan8)

KABAR mengejutkan datang dari pasangan pesepak bola Pratama Arhan dan selebgram Azizah Salsha. Rumah tangga yang baru berjalan hampir dua tahun ini dikabarkan telah berakhir dengan gugatan cerai.

Pratama Arhan secara resmi mengajukan gugatan cerai talak terhadap Azizah Salsha di Pengadilan Agama Tangerang Selatan pada Jumat (1/8). Proses perceraian ini terbilang cepat, dengan putusan verstek yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa dikutip Selasa, (26/8).

Namun, dalam kedua sidang yang telah digelar, baik Pratama Arhan maupun Azizah Salsha tidak hadir secara langsung. Keduanya hanya diwakili oleh kuasa hukum masing-masing. Gugatan cerai tersebut tercatat dalam perkara dengan nomor 4274/Pdt.G/2025/PA.Tgrs, dan dalam proses hukum ini, nama Pratama Arhan disamarkan dan diwakili oleh kuasa hukumnya, Singgih Tomi Gumilang.

Baca juga : Shin Tae-yong Bakal Tetap Panggil Pratama Arhan untuk Timnas

Setelah putusan verstek ini, proses cerai masih menunggu tahapan berikutnya, yakni sidang ikrar talak. Jadwalnya sendiri belum bisa dipastikan karena masih menunggu apakah ada perlawanan atau tidak dari pihak Azizah.

"Kalau tidak ada, dalam waktu 14 hari ke depan keputusan akan berkekuatan hukum tetap. Baru nanti ditetapkan jadwal sidang ikrarnya," kata Jubir PA Tigaraksa, Sholahudin,

Meski putusan cerai sudah diketok, status resmi perceraian Arhan dan Azizah baru benar-benar sah setelah ikrar talak diucapkan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Kecuali banding atau sampai kasasi. (Cah/P-3)