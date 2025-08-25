Profil Istri Pratama Arhan, Azizah Salsha yang Kini Jadi Sorotan

Profil Istri Pratama Arhan, Azizah Salsha(Antara)

ISTRI Pratama Arhan adalah Nurul Azizah Rosiade, yang lebih dikenal dengan nama Azizah Salsha atau akrab dipanggil Zize. Lahir di Jakarta tahun 2003, Azizah merupakan putri dari Andre Rosiade, seorang politisi Partai Gerindra sekaligus anggota DPR RI, dan ibunya Nurul Anastasia.

Sejak lama, Azizah dikenal sebagai selebgram yang aktif di media sosial dengan jumlah pengikut jutaan. Popularitasnya membuat publik semakin penasaran, terlebih setelah resmi menjadi istri dari pesepakbola Timnas Indonesia, Pratama Arhan.

Karier dan Aktivitas Azizah Salsha

Sebagai seorang influencer muda, Azizah kerap membagikan momen keseharian yang identik dengan gaya hidup modern. Mulai dari konten fashion, olahraga golf, travelling, hingga aktivitas bisnis online.

Instagram: Lebih dari 5 juta pengikut.

TikTok: Sekitar 3 juta pengikut dengan konten hiburan dan gaya hidup.

Bisnis: Mengelola toko online yang menjual pakaian, aksesori, hingga produk kecantikan.

Penampilan Azizah yang modis dan kekinian membuatnya sering masuk sorotan media hiburan.

Pernikahan dengan Pratama Arhan

Pratama Arhan dan Azizah Salsha menikah pada 20 Agustus 2023 di Masjid Indonesia, Tokyo, Jepang. Momen bahagia itu dihadiri tokoh nasional, salah satunya Erick Thohir yang turut menjadi saksi akad nikah.

Kisah cinta mereka bermula dari interaksi di media sosial hingga akhirnya bertemu dalam sebuah acara olahraga di luar negeri. Sejak itu, kedekatan keduanya semakin serius dan berujung pada pernikahan.

Pratama Arhan Jalani Sidang Perceraian

Belakangan, kabar mengejutkan datang dari rumah tangga pasangan ini. Pratama Arhan jalani sidang perceraian di Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang. Gugatan cerai talak tersebut diajukan diam-diam, sehingga publik langsung heboh ketika kabar itu terungkap.

Meski begitu, sejumlah foto kebersamaan Pratama Arhan dengan istrinya masih bertahan di akun media sosial. Hal ini membuat netizen bertanya-tanya tentang status hubungan mereka yang sebenarnya.

Azizah sendiri kini lebih jarang membagikan momen dengan Arhan di Instagram, memicu spekulasi bahwa rumah tangganya memang sedang bermasalah.

Fakta Menarik Tentang Istri Pratama Arhan

Berasal dari keluarga terpandang, Anak dari politisi Andre Rosiade. Populer di kalangan anak muda, Memiliki jutaan pengikut di media sosial. Pebisnis muda, Mengelola brand fashion dan kecantikan. Hobi olahraga, Golf dan camping menjadi aktivitas favoritnya. Menjadi sorotan publik, Terutama setelah isu perceraian dengan Pratama Arhan mencuat.

Kesimpulan

Profil istri Pratama Arhan, Azizah Salsha, memperlihatkan sosok selebgram muda dengan kehidupan glamor sekaligus penuh sorotan publik. Pernikahannya dengan Pratama Arhan sempat menjadi perbincangan hangat, dan kini kabar terbaru mengenai Pratama Arhan jalani sidang perceraian kembali memunculkan teka-teki tentang kelanjutan rumah tangga mereka.

Bagi publik, kisah pasangan ini menjadi kombinasi antara dunia olahraga, politik, hingga kehidupan selebriti di media sosial.