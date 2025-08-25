Profil Istri Pratama Arhan, Azizah Salsha yang Kini Jadi Sorotan

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
ISTRI Pratama Arhan adalah Nurul Azizah Rosiade, yang lebih dikenal dengan nama Azizah Salsha atau akrab dipanggil Zize. Lahir di Jakarta tahun 2003, Azizah merupakan putri dari Andre Rosiade, seorang politisi Partai Gerindra sekaligus anggota DPR RI, dan ibunya Nurul Anastasia.
Sejak lama, Azizah dikenal sebagai selebgram yang aktif di media sosial dengan jumlah pengikut jutaan. Popularitasnya membuat publik semakin penasaran, terlebih setelah resmi menjadi istri dari pesepakbola Timnas Indonesia, Pratama Arhan.
Sebagai seorang influencer muda, Azizah kerap membagikan momen keseharian yang identik dengan gaya hidup modern. Mulai dari konten fashion, olahraga golf, travelling, hingga aktivitas bisnis online.
Penampilan Azizah yang modis dan kekinian membuatnya sering masuk sorotan media hiburan.
Pratama Arhan dan Azizah Salsha menikah pada 20 Agustus 2023 di Masjid Indonesia, Tokyo, Jepang. Momen bahagia itu dihadiri tokoh nasional, salah satunya Erick Thohir yang turut menjadi saksi akad nikah.
Kisah cinta mereka bermula dari interaksi di media sosial hingga akhirnya bertemu dalam sebuah acara olahraga di luar negeri. Sejak itu, kedekatan keduanya semakin serius dan berujung pada pernikahan.
Belakangan, kabar mengejutkan datang dari rumah tangga pasangan ini. Pratama Arhan jalani sidang perceraian di Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang. Gugatan cerai talak tersebut diajukan diam-diam, sehingga publik langsung heboh ketika kabar itu terungkap.
Meski begitu, sejumlah foto kebersamaan Pratama Arhan dengan istrinya masih bertahan di akun media sosial. Hal ini membuat netizen bertanya-tanya tentang status hubungan mereka yang sebenarnya.
Azizah sendiri kini lebih jarang membagikan momen dengan Arhan di Instagram, memicu spekulasi bahwa rumah tangganya memang sedang bermasalah.
Profil istri Pratama Arhan, Azizah Salsha, memperlihatkan sosok selebgram muda dengan kehidupan glamor sekaligus penuh sorotan publik. Pernikahannya dengan Pratama Arhan sempat menjadi perbincangan hangat, dan kini kabar terbaru mengenai Pratama Arhan jalani sidang perceraian kembali memunculkan teka-teki tentang kelanjutan rumah tangga mereka.
Bagi publik, kisah pasangan ini menjadi kombinasi antara dunia olahraga, politik, hingga kehidupan selebriti di media sosial. (Z-10)
Profil Pratama Arhan, bek kiri Timnas Indonesia dengan lemparan jauh khas, kiprah di luar negeri, prestasi timnas, dan sorotan kehidupan pribadinya.
Azizah Salsha melaporkan Adimas Firdaus alias Resbob dan seorang YouTuber bernama Muhammad Jannah alias Bigmo ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah
Andre Rosiade mengatakan anaknya akan datang langsung ke Bareskrim Polri meluapkan akun TikTok dengan nama @ibaratbradprittt.
KABAR bahwa Pratama Arhan merupakan pemain titipan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, langsung dibantah oleh mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong (STY).
Dua pemain andalan Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan, kembali tidak masuk dalam daftar pemain pilihan pelatih Patrick Kluivert
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved