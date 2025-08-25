Profil Pratama Arhan: Bek Kiri Timnas Indonesia yang Tengah Jalani Sidang Perceraian

Profil Pratama Arhan.(Dok. Antara)

PRATAMA Arhan Alif Rifai lahir di Blora, Jawa Tengah, 21 Desember 2001. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan bakat menonjol di lapangan. Karier sepak bolanya dimulai bersama PSIS Semarang, klub yang kemudian mengantarkannya ke pentas profesional pada tahun 2020.

Dari sana, kariernya meluas ke luar negeri. Ia sempat membela Tokyo Verdy di Jepang, kemudian pindah ke Suwon FC di Korea Selatan, dan kini memperkuat Bangkok United di Thailand.

Gaya Bermain dan Keistimewaan

Arhan dikenal sebagai bek kiri modern: cepat, agresif dalam membantu serangan, sekaligus disiplin menjaga pertahanan. Dua ciri khasnya yang paling terkenal adalah:

Lemparan ke dalam jarak jauh, yang kerap berbuah peluang bahkan gol.

Eksekusi bola mati dengan tendangan bebas keras dan akurat.

Kombinasi ini membuatnya menjadi salah satu bek kiri paling diperhitungkan di Asia Tenggara.

Karier Internasional

Arhan melakukan debut bersama Timnas Indonesia pada 25 Mei 2021 melawan Afghanistan. Sejak saat itu, ia menjadi langganan skuad Garuda. Beberapa pencapaiannya antara lain:

Pemain Muda Terbaik AFF Cup 2020 (Young Player of the Tournament).

Best Young Player Piala Menpora 2021.

Lebih dari 40 caps internasional dengan kontribusi gol dan assist penting.

Ia dianggap sebagai bagian dari generasi emas baru Timnas Indonesia yang diharapkan bisa membawa prestasi lebih tinggi di level Asia.

Sorotan Kehidupan Pribadi

Di luar lapangan, kehidupan pribadi Arhan juga banyak mendapat sorotan. Ia menikah dengan selebgram dan putri anggota DPR, Azizah Salsha, pada 2023. Namun, pada Agustus 2025, rumah tangga mereka memasuki babak baru dengan adanya sidang perceraian di Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang.

Meski demikian, publik dan penggemar tetap menaruh harapan besar pada karier sepak bolanya, terlepas dari dinamika pribadi yang tengah ia jalani.

Kesimpulan

Pratama Arhan adalah contoh nyata pemain muda Indonesia yang sukses menembus kompetisi luar negeri sekaligus konsisten memperkuat tim nasional.

Dengan kemampuan khasnya sebagai bek kiri serta pengalaman internasional yang terus bertambah, Arhan tetap menjadi salah satu pilar penting sepak bola Indonesia, baik hari ini maupun di masa depan. (Z-10)