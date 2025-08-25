Profil Pratama Arhan: Bek Kiri Timnas Indonesia yang Tengah Jalani Sidang Perceraian

Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
PRATAMA Arhan Alif Rifai lahir di Blora, Jawa Tengah, 21 Desember 2001. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan bakat menonjol di lapangan. Karier sepak bolanya dimulai bersama PSIS Semarang, klub yang kemudian mengantarkannya ke pentas profesional pada tahun 2020.
Dari sana, kariernya meluas ke luar negeri. Ia sempat membela Tokyo Verdy di Jepang, kemudian pindah ke Suwon FC di Korea Selatan, dan kini memperkuat Bangkok United di Thailand.
Arhan dikenal sebagai bek kiri modern: cepat, agresif dalam membantu serangan, sekaligus disiplin menjaga pertahanan. Dua ciri khasnya yang paling terkenal adalah:
Arhan melakukan debut bersama Timnas Indonesia pada 25 Mei 2021 melawan Afghanistan. Sejak saat itu, ia menjadi langganan skuad Garuda. Beberapa pencapaiannya antara lain:
Ia dianggap sebagai bagian dari generasi emas baru Timnas Indonesia yang diharapkan bisa membawa prestasi lebih tinggi di level Asia.
Di luar lapangan, kehidupan pribadi Arhan juga banyak mendapat sorotan. Ia menikah dengan selebgram dan putri anggota DPR, Azizah Salsha, pada 2023. Namun, pada Agustus 2025, rumah tangga mereka memasuki babak baru dengan adanya sidang perceraian di Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang.
Meski demikian, publik dan penggemar tetap menaruh harapan besar pada karier sepak bolanya, terlepas dari dinamika pribadi yang tengah ia jalani.
Pratama Arhan adalah contoh nyata pemain muda Indonesia yang sukses menembus kompetisi luar negeri sekaligus konsisten memperkuat tim nasional.
Dengan kemampuan khasnya sebagai bek kiri serta pengalaman internasional yang terus bertambah, Arhan tetap menjadi salah satu pilar penting sepak bola Indonesia, baik hari ini maupun di masa depan. (Z-10)
Profil lengkap Azizah Salsha, istri Pratama Arhan. Dari perjalanan karier, popularitas di media sosial, hingga kabar terkini soal isu rumah tangga saat Pratama Arhan jalani sidang perceraian.
Azizah Salsha melaporkan Adimas Firdaus alias Resbob dan seorang YouTuber bernama Muhammad Jannah alias Bigmo ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah
Andre Rosiade mengatakan anaknya akan datang langsung ke Bareskrim Polri meluapkan akun TikTok dengan nama @ibaratbradprittt.
KABAR bahwa Pratama Arhan merupakan pemain titipan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, langsung dibantah oleh mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong (STY).
Dua pemain andalan Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan, kembali tidak masuk dalam daftar pemain pilihan pelatih Patrick Kluivert
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved