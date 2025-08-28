Thom Haye ke Persib Bandung, Erick Thohir Bilang Begini

Thom Haye diperkenalkan sebagai pemain baru Persib Bandung.(Persib Bandung)

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, turut menanggapi kepindahan gelandang timnas Indonesia, Thom Haye, yang resmi bergabung dengan Persib Bandung setelah lebih dari sepuluh tahun berkarier di kompetisi Belanda. Haye diperkenalkan Persib pada Rabu (27/8), bersamaan dengan kedatangan pemain asing mereka yang kesepuluh, Federico Barba.

“Kalau saya melihat para pemain diaspora kita ingin membantu liga Indonesia, tentu harus diapresiasi,” kata Erick di Mal Sarinah, Jakarta, Rabu, saat menghadiri pameran foto dan tulisan 90’ & Beyond.

Pemain berusia 30 tahun itu datang ke BRI Super League dengan status bebas transfer setelah kontraknya tak diperpanjang Almere City. Musim lalu, Haye tampil dalam 29 laga Eredivisie, dengan 25 kali menjadi starter dan mencatat dua assist.

Baca juga : Usai Imbang Lawan PSIM, Persib Bandung akan Gaet Thom Haye

Lahir di Amsterdam, Haye kini menjadi salah satu dari 15 rekrutan baru Persib musim ini. Maung Bandung adalah klub kedelapan dalam perjalanan kariernya, setelah sebelumnya membela AZ Alkmaar, Willem II, Lecce, ADO Den Haag, NAC Breda, Heerenveen, dan Almere City.

“Setiap pemain profesional bebas menentukan pilihannya. Mereka bisa bermain di liga mana pun, termasuk di Indonesia. Begitu juga pemain asing yang ingin berkarier di sini,” tambah Erick.

Dengan kepindahannya ke Persib, Haye mengikuti jejak pemain timnas lain seperti Rafael Struick (Dewa United) dan Jordi Amat (Persija Jakarta), yang lebih dulu merumput di liga domestik.

Baca juga : Hasil Indonesia vs Filipina, Erick Thohir: Benahi Lini Depan

Persib mengikat Haye dengan kontrak berdurasi dua tahun. Menurut Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, kedatangan Haye merupakan langkah strategis klub untuk menjaga keseimbangan skuad di lini tengah. Rekomendasi perekrutan datang langsung dari pelatih Bojan Hodak, yang menilai gaya permainan Haye sesuai kebutuhan tim.

“Persib menyambut kedatangannya dengan penuh antusiasme. Kami yakin kualitas dan pengalamannya akan menjadi tambahan berharga untuk ambisi Persib di Super League maupun AFC Champions League 2,” ujar Adhitia.

Saat ini, Persib berada di posisi ketujuh klasemen sementara Super League dengan koleksi empat poin dari tiga laga. Mereka akan melakoni pertandingan keempat melawan pemuncak klasemen Borneo FC, Minggu (31/8), di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. (Ant/E-3)