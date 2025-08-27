Erick Thohir Apresiasi Taiwan yang Bersedia Gantikan Kuwait di FIFA Match Day

Ketua Umum PSSI Erick Thohir.(MI/SUSANTO)

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya angkat bicara setelah Taiwan resmi ditunjuk sebagai lawan baru timnas Indonesia pada laga FIFA Match Day, menggantikan Kuwait yang sebelumnya dijadwalkan bertanding pada 5 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Jakarta.

Erick menyampaikan apresiasinya kepada Taiwan yang bersedia menjadi pengganti di waktu singkat.

“Dengan waktu yang sangat sempit, saya berterima kasih juga ada negara yang ingin membantu kita untuk persiapan,” kata Erick.

Ia menambahkan bahwa Taiwan dengan cepat merespons undangan Indonesia.

“Kita bertanding dengan Taiwan yang kebetulan mereka juga menghormati undangan kita. Dalam waktu pendek, mereka akan hadir di tanggal 5,” ujar Erick.

Dengan demikian, tim Garuda tetap memiliki dua laga FIFA Match Day pada bulan September. Setelah menjamu Taiwan yang saat ini berada di peringkat 172 dunia pada 5 September, Indonesia akan berhadapan dengan Lebanon yang menempati peringkat 112 dunia pada 8 September.

Meski begitu, Erick tak menutupi kekecewaannya atas batalnya Kuwait. Ia menegaskan bahwa Kuwait dan Lebanon dipilih sejak awal karena dianggap ideal sebagai persiapan menuju putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Indonesia akan melawan Arab Saudi dan Irak.

“Ya, teman-teman media kan lihat baru diumumkan Kuwait melawan Suriah. Ya, kita nggak bisa apa-apa kan? Tentu kalau secara black and white, secara ini, ya kita sudah punya approval. Makanya kita juga akan melaporkan ke AFC,” ungkap Erick.

“Walaupun skemanya berbeda seperti yang kita harapkan. Kalau dulu kan kenapa kita ingin bermain dengan tentu negara Timur Tengah ya untuk persiapan. Tetapi karena ada satu hal yang lain, kita harus mencari opsi,” lanjutnya.

Erick juga memastikan penonton tetap mendapat kepastian soal tiket pertandingan. Suporter yang ingin membatalkan bisa mengajukan refund, sementara tiket yang tidak direfund otomatis berlaku untuk laga Indonesia kontra Taiwan.

“Dan saya juga sudah pastikan kepada PSSI, semua tiket yang sudah dibeli untuk pertandingan, itu refundable. Silahkan kalau mau dibalikkan. Tetapi kalau mau yang di-keep atau seperti apa, nanti saya minta juga dari pihak PSSI, GSI, ada sebuah kompensasi yang tetap mau keep tiketnya,” kata Erick. (Ant/I-3)