Ini 11 pemain Super League yang Dipanggil Timnas Indonesia

PELATIH timnas Indonesia Patrick Kluivert resmi mengumumkan 27 pemain untuk FIFA Match Day September bertajuk Garuda Championship Series 2025 melawan timnas Kuwait dan timnas Lebanon di Surabaya.

Dari 27 pemain itu, Kluivert memanggil 11 pemain Super League. Dewa United menyumbang paling banyak pemain dari 11 nama ini setelah mereka menyertakan tiga pemainnya, yaitu Ricky Kambuaya, Egy Maulana Vikri, dan Stefano Lilipaly.

Juara bertahan Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Malut United menempati daftar kedua dengan menyertakan masing-masing dua pemain.

Marc Klok dan Beckham Putra dari Persib, dua bek tengah Jordi Amat dan Rizky Ridho dari Persija, lalu duo Sayuri, Yance dan Yakob, dari Malut.

Untuk dua slot tersisa, masing-masing disumbang oleh Borneo FC dan Persebaya, dengan dua pemain ini berposisi sebagai kiper, yakni Nadeo Argawinata dan Ernando Ari Sutaryadi.

Dari 11 daftar itu, Klok menjadi satu-satunya pemain yang pertama kalinya dipanggil oleh Kluivert.

Gelandang berusia 32 tahun itu sebelumnya menjadi pilar penting di lini tengah tim Garuda di era Shin Tae-yong pada periode pertengahan 2022 sampai akhir 2023, sebelum akhirnya perlahan tersisih.

Klok, yang terakhir membela tim Garuda pada Maret 2024, akan mencatatkan caps ke-20 bersama tim Merah-Putih apabila diturunkan di salah satu dari laga melawan Kuwait dan Lebanon.

Sementara itu, pemain yang merumput di kompetisi luar negeri yang dipanggil Kluivert ada 15 pemain. Pemain-pemain ini tersebar di berbagai negara, salah duanya dari Italia yang terdapat nama Jay Idzes (Sassuolo) dan Emil Audero (Cremosese), lalu Jerman yang merupakan tempat Kevin Diks (Borussia Mornchengladbach) berkompetisi.

Adapun, satu-satunya pemain yang sementara tanpa klub di skuad ini adalah Thom Haye, dengan Almere City menjadi klub terakhir gelandang 30 tahun tersebut.

Di FIFA Match Day itu, Indonesia akan lebih dulu melawan tim peringkat 138 FIFA Kuwait pada 5 September, lalu dilanjutkan melawan tim peringkat 112 FIFA Lebanon pada 8 September. Dua laga ini dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo pada pukul 20.30 WIB.

Berikut daftar 11 pemain Super League yang memperkuat timnas Indonesia di FIFA Match Day pada September: