Timor Leste vs Indonesia, Garuda Pertiwi Menang Lewat Setengah Lusin Gol

Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
TIMNAS Indonesia mencetak setengah lusin gol untuk meraih kemenangan 6-0 atas timnas Timor Leste di pertandingan pembukaan Grup A Kejuaraan ASEAN Putri U-16 2025 di Stadion Manahan, Surakarta, Rabu (20/8).
Dengan kemenangan ini, Indonesia memuncaki klasemen sementara Grup A dengan tiga poin, sedangkan Timor Leste berada di posisi terakhir atau ketiga dengan nol poin.
Indonesia membuka keunggulan melalui gol Nasywa Salsabila pada menit ke-15, disusul gol Jazlyn Kalya Firyal pada menit ke-20.
Nasywa lantas mengemas gol keduanya pada menit ke-24, dan Jezlyn Kayla Azhka mencetak gol keempat pada menit ke-26.
Nasywa mengunci trigolnya pada menit ke-36, dan gol Syafia Tristalia Chorlienka pada menit ke-63 memastikan kemenangan pasukan Garuda Pertiwi.
Indonesia memegang kendali permainan sejak sepak mula, namun mereka masih kesulitan menciptakan ancaman nyata ke gawang Timor Leste. Hanya beberapa tendangan melebar yang dapat dilepaskan Jazlyn Kayla Firyal dan Jezlyn Kayla Azhka.
Kebuntuan pecah pada menit ke-15. Diawali umpan terobosan Jezlyn dapat dikejar Nasywa Salsabila untuk diteruskan menjadi sepakan yang melesak masuk ke gawang Timor Leste. 1-0 untuk keunggulan Garuda Pertiwi.
Keunggulan satu gol hanya berusia lima menit, sebab pada menit ke-20, Indonesia kembali mencetak gol. Kali ini gol Indonesia lahir dari tendangan bebas Jazlyn Kalya Firyal. 2-0 untuk Indonesia.
Gawang Timor Leste kembali kemasukan pada menit ke-24. Jezlyn berusaha mengejar bola tendangan bebas, yang lantas dihalau kiper Timor Leste Viviane. Namun Nasywa berada di posisi yang tepat untuk menyambut bola dan melepaskan tendangan yang berbuah gol ketiga.
Jezlyn kemudian mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-26, saat ia leluasa menyambut umpan terobosan untuk dikonversi menjadi gol keempat Indonesia.
Memasuki menit ke-36, Nasywa mengemas gol kelima bagi Indonesia. Ia menerima bola dari sisi kanan, mengontrol bola sebentar, untuk diakhiri dengan tembakan yang menjadi gol tambahan. Indonesia menutup babak pertama dengan keunggulan besar 5-0.
Meski sudah unggul lima gol, Indonesia masih tidak mengendurkan tekanan pada babak kedua. Nasywa memiliki dua peluang untuk memperbesar keunggulan, peluang pertama gagal dikonversi karena ia telah lebih dulu terperangkap offside, sedangkan peluang berikutnya dapat digagalkan kiper Timor Leste.
Indonesia akhirnya benar-benar mengemas gol keenam pada menit ke-63. Nasywa bergerak dari sisi kanan dan mengoperkan bola kepada Syafia Tristalia Chorlienka yang tidak terkawal. Bola lantas disambar Syafia untuk menjadi sepakan keras melesak masuk ke gawang Timor Leste.
Sampai fase akhir laga, Indonesia terus menekan. Nafeeza Asyasha Nori melepaskan tembakan melambung. Namun sepakan itu menjadi peluang terbaik terakhir bagi Indonesia sebelum wasit Minji Cha meniup peluit panjang.
Pada pertandingan selanjutnya, Indonesia akan bertemu dengan Malaysia pada Jumat (22/8). (Ant/Z-1)
Marc Klok akan memperkuat timnas Indonesia di laga FIFA Match Day melawan Kuwait dan Lebanon pada 5 dan 8 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.
Dari tiga pertandingan di Piala Kemerdekaan, Indonesia imbang 2-2 melawan Tajikistan, lalu menang 2-0 atas Uzbekistan, sebelum kalah 1-2 dari Mali.
Pada laga terakhir yang disaksikan 21 ribuan penonton, Senin (18/8) malam, Mali sukses mengalahkan Timnas U-17 Indonesia dengan skor tipis 2-1.
Sosok yang disapa Opa Manila ini dikenal luas bukan hanya sebagai purnawirawan TNI dan politisi, tetapi juga sebagai legenda di balik kejayaan sepak bola Indonesia. Berikut profil IGK Manila
Timnas Indonesia harus mengakui ketangguhan finalis Kejuaraan Bola Voli Dunia U-21 Putri edisi sebelumnya timnas Italia, 1-3 (12-25, 19-25, 25-21, dan 13-25).
Kemenangan 10-0 Thailand atas Timor Leste memperpanjang rekor tidak terkalahkan Gajah Perang dalam delapan pertandingan pada semua kompetisi.
Pelatih Tim U-19 Timor Leste Eduardo Pereira yakin Indonesia bisa kembali menjuarai Piala AFF U-19 setelah terakhir kali menjadi juara pada 11 tahun lalu di Sidoarjo
Di Piala AFF U-19 ini, Jens Raven mengatakan dirinya masih dalam tahap adaptasi sehingga pelatih Indra Sjafri sejauh ini belum menempatkan dirinya sebagai sebelas pertama.
LAGA pertama Timnas U-23 Indonesia akan berlangsung malam ini di Thailand, menghadapi Timnas Malaysia. Kedua tim berada di Grup B Piala AFF U-23, bersama Timor Leste.
TIMNAS Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga pertama Grup B Piala AFF U-23 di Rayong Province Stadium, yang dihelat Jumat (18/8), malam ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved