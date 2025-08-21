Timor Leste vs Indonesia, Garuda Pertiwi Menang Lewat Setengah Lusin Gol

Pemain timnas putri U-16 Indonesia Syafia Tristalia Chorlienka melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Timor Leste di laga Grup A Kejuaraan ASEAN Putri U-16 2025 di Stadion Manahan, Surakarta, Rabu (20/8).(X @TimnasIndonesia)

TIMNAS Indonesia mencetak setengah lusin gol untuk meraih kemenangan 6-0 atas timnas Timor Leste di pertandingan pembukaan Grup A Kejuaraan ASEAN Putri U-16 2025 di Stadion Manahan, Surakarta, Rabu (20/8).

Dengan kemenangan ini, Indonesia memuncaki klasemen sementara Grup A dengan tiga poin, sedangkan Timor Leste berada di posisi terakhir atau ketiga dengan nol poin.

Indonesia membuka keunggulan melalui gol Nasywa Salsabila pada menit ke-15, disusul gol Jazlyn Kalya Firyal pada menit ke-20.

Nasywa lantas mengemas gol keduanya pada menit ke-24, dan Jezlyn Kayla Azhka mencetak gol keempat pada menit ke-26.

Nasywa mengunci trigolnya pada menit ke-36, dan gol Syafia Tristalia Chorlienka pada menit ke-63 memastikan kemenangan pasukan Garuda Pertiwi.

Indonesia memegang kendali permainan sejak sepak mula, namun mereka masih kesulitan menciptakan ancaman nyata ke gawang Timor Leste. Hanya beberapa tendangan melebar yang dapat dilepaskan Jazlyn Kayla Firyal dan Jezlyn Kayla Azhka.

Kebuntuan pecah pada menit ke-15. Diawali umpan terobosan Jezlyn dapat dikejar Nasywa Salsabila untuk diteruskan menjadi sepakan yang melesak masuk ke gawang Timor Leste. 1-0 untuk keunggulan Garuda Pertiwi.

Keunggulan satu gol hanya berusia lima menit, sebab pada menit ke-20, Indonesia kembali mencetak gol. Kali ini gol Indonesia lahir dari tendangan bebas Jazlyn Kalya Firyal. 2-0 untuk Indonesia.

Gawang Timor Leste kembali kemasukan pada menit ke-24. Jezlyn berusaha mengejar bola tendangan bebas, yang lantas dihalau kiper Timor Leste Viviane. Namun Nasywa berada di posisi yang tepat untuk menyambut bola dan melepaskan tendangan yang berbuah gol ketiga.

Jezlyn kemudian mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-26, saat ia leluasa menyambut umpan terobosan untuk dikonversi menjadi gol keempat Indonesia.

Memasuki menit ke-36, Nasywa mengemas gol kelima bagi Indonesia. Ia menerima bola dari sisi kanan, mengontrol bola sebentar, untuk diakhiri dengan tembakan yang menjadi gol tambahan. Indonesia menutup babak pertama dengan keunggulan besar 5-0.

Meski sudah unggul lima gol, Indonesia masih tidak mengendurkan tekanan pada babak kedua. Nasywa memiliki dua peluang untuk memperbesar keunggulan, peluang pertama gagal dikonversi karena ia telah lebih dulu terperangkap offside, sedangkan peluang berikutnya dapat digagalkan kiper Timor Leste.

Indonesia akhirnya benar-benar mengemas gol keenam pada menit ke-63. Nasywa bergerak dari sisi kanan dan mengoperkan bola kepada Syafia Tristalia Chorlienka yang tidak terkawal. Bola lantas disambar Syafia untuk menjadi sepakan keras melesak masuk ke gawang Timor Leste.

Sampai fase akhir laga, Indonesia terus menekan. Nafeeza Asyasha Nori melepaskan tembakan melambung. Namun sepakan itu menjadi peluang terbaik terakhir bagi Indonesia sebelum wasit Minji Cha meniup peluit panjang.

Pada pertandingan selanjutnya, Indonesia akan bertemu dengan Malaysia pada Jumat (22/8). (Ant/Z-1)