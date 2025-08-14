Timnas Indonesia Terhenti 16 besar Kejuaraan Bola Voli Dunia U-21 Putri

Timnas bola voli putri U-21 Indonesia(ANTARA/Rizal Hanafi)

TIMNAS bola voli putri U-21 Indonesia terhenti di babak 16 besar Kejuaraan Bola Voli Dunia U-21 Putri 2025.

Dalam pertandingan babak 16 besar yang berlangsung di Jawa Pos Arena, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (13/8) malam WIB, Srikandi Muda harus mengakui ketangguhan finalis edisi sebelumnya timnas Italia, 1-3 (12-25, 19-25, 25-21, dan 13-25).

Memulai set pertama, Indonesia mencoba untuk bisa menahan gempuran dari Italia yang bermain dengan tempo permainan cepat.

Namun, serangkaian usaha blok yang dilakukan tim Srikandi muda tidak dapat membendung produktifitas Italia yang mencatatkan lima angka beruntun. Italia unggul 18-8.

Italia tidak membiarkan Indonesia berbuat banyak dan mengamankan kemenangan di set pertama, 25-12.

Di set kedua, Indonesia tampil jauh lebih solid dan bisa membuat sejumlah serangan yang membuahkan poin.

Indonesia sempat unggul tiga poin atas Italia, 12-9. Tapi konsentrasi yang ditunjukkan oleh Azzahra 'Gendhis' Febyane dan kawan-kawan kemudian menurun. Momentum tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh Italia untuk membalikkan keadaan menjadi 15-12.

Italia kian tak terbendung dengan mencetak empat poin beruntun sebelum menutup set kedua dengan kemenangan 25-19.

Di set ketiga, Indonesia bisa tampil ngotot meski tidak diperkuat oleh sang pilar Junaida Santi karena sang pemain menderita cedera.

Kedua tim bermain terbuka dan saling berbalas serangan hingga kedudukan imbang 14-14.

Indonesia mengantongi empat poin berturut-turut sebelum menutup set ketiga lewat kemenangan 25-21.

Di set keempat, Italia menguasai tempo permainan meski Indonesia bisa terus menahan imbang perolehan poin hingga kedudukan menjadi 10-10.

Tapi seusai itu, Italia kerap memanfaatkan kesalahan dari pemain tim Merah Putih dan mengemas sembilan poin berturut-turut, 19-10.

Dalam posisi unggul cukup jauh, Italia menutup kemenangan di set keempat 25-13.

Atas hasil ini, Italia melaju ke babak delapan besar dan menantang timnas Tiongkok sebagai final ulangan dari edisi sebelumnya.

Sementara itu, Indonesia bakal bersua Thailand, yang sebelumnya takluk dari Tiongkok tiga set langsung, dalam laga perebutan tempat ke-9 hingga 16. (Ant/Z-1)