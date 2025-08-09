Brentford vs Monchengladbach: Imbang, Kevin Diks Main Penuh

Borussia Monchengladbach bermain imbang melawan klub Liga Inggris Brentford.(X/Brentfordfc)

Bek timnas Indonesia, Kevin Diks, tampil penuh saat Borussia Monchengladbach bermain imbang melawan klub Liga Primer Inggris Brentford. Laga uji coba Brentford vs Monchengladbach yang dihelat di Stadion Gtech Community, London, Sabtu (9/8) dini hari WIB berakhir dengan skor 2-2.

Pelatih Gerardo Seoane tidak menempatkan Diks di posisi bek sayap kanan seperti biasanya. Ia dipercaya bermain sebagai bek tengah, berduet dengan pemain Swiss, Nico Elvedi. Keduanya tampil solid meski gagal menjaga gawang tetap cleansheet.

Laga ini menjadi penampilan keempat Diks di pramusim bersama Monchengladbach. Ia sebelumnya turun melawan FC Nurnberg, Metalist Kharkiv, dan Valencia.

Jalannya Pertandingan

Brentford membuka ancaman lebih dulu lewat umpan Fabio Carvalho yang disambut Mikkel Damsgaard, namun kiper Moritz Nicolas sigap mengamankan gawang Monchengladbach. Tim tamu kemudian membalas melalui sundulan Elvedi memanfaatkan tendangan bebas Kevin Stoger, tetapi bola melayang di atas mistar.

Gol pertama hadir di menit ke-30 saat bola muntah tendangan Joe Scally dimanfaatkan Grant-Leon Ranos untuk membawa Monchengladbach unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Brentford mengambil inisiatif menyerang dan menyamakan kedudukan lewat Carvalho di menit ke-69.

Hanya berselang satu menit, Damsgaard membalikkan keadaan menjadi 2-1 untuk Brentford. Namun, Monchengladbach berhasil menyelamatkan hasil di menit ke-86 melalui gol Franck Honorat. Skor 2-2 bertahan hingga laga usai. (Ant/E-3)